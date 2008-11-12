خط مونتاژ تراکتور ایرانی در عراق ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز بر طبق این یادداشت تفاهم همکاری که پیش از ظهر امروز پس از بازدید یک هیئت بلندپایه کشاورزی عراق از مجموعه شرکت تراکتورسازی ایران و بین "علی حسین کاظم البهادلی" وزیر کشاورزی این کشور و "محمدرضا زمانلو" مدیرعامل شرکت تراکتورسازی ایران به امضا رسید، مقرر شد طرف عراقی زمینه ایجاد خط مونتاژ تراکتورهای ایرانی در این کشور را فراهم کند.

بر اساس دیگر بند این یادداشت تفاهم همکاری، شرکت تراکتورسازی ایران مکلف شد 800 دستگاه تراکتور مورد نیاز طرف عراقی را در اسرع وقت تامین کند.

ارزش این میزان محصول صادراتی به کشور عراق 14 میلیون و 405 هزار دلار اعلام شده است.

بر پایه این یادداشت تفاهم همکاری همچنین شرکت تراکتورسازی ایران متعهد شد معادل بیش از هفت میلیون دلار، دیگر ماشین آلات و ادوات کشاوری سفارشی وزارت کشاورزی عراق را تامین کند.

البهادلی و هیئت همراه او در این بازدید از انواع تراکتورها از جمله تراکتور ام . اف 285، ام .اف 399، ای.تی.ام 299دو دیفرانسیل، ام.اف 240 و کامیونت های سه تا 10 تنی تولیدی شرکت تراکتورسازی ایران دیدن کردند.

وی همچنین با حضور در محل کارخانه کمباین سازی شرکت تراکتورسازی ایران از نزدیک با مراحل ساخت کمباین آشنا شده و در جریان پیشرفت های حاصله در زمینه استراتژی تنوع محصول و افزایش تولید انواع تراکتور و ادوات مختلف کشاورزی در ظرفیت های مختلف قرار گرفت.

البهادلی که از پریروز وارد ایران شده پس از سفربه تهران و تبریز قرار است امروز برای بازدید از چند واحد صنعتی و نیز پابوسی مرقد مطهر حضرت امام رضا(ع)به مشهد مقدس سفر کند.