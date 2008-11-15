دبیر نخستین نمایشگاه نقاشی مدرسان دانشکده‌های هنری تهران به خبرنگار مهر گفت: در برنامه‌ریزی این نمایشگاه با نظر شورا قرار شد هر استان با توجه به مراکز آموزش عالی هنر نمایشگاهی را برای مدرسان دانشکده‌های شهرهای خود برگزار کند. کرمان، اصفهان، شیراز و... با توجه به دانشکده‌های هنری که دارند در اولویت برگزاری نمایشگاه هستند.

وی در ادامه افزود: هر استان با توجه به توانمندی استادان رشته‌های تجسمی می‌تواند نمایشگاهی برای آشنایی دانشجویان با آثار اساتید برگزار کند. نمایشگاه مدرسان تهران بسیار موفق بود که دیگر استان‌ها می‌توانند از تجربه‌های آنها بهره‌مند شوند.

حسینی درباره نمایشگاه تهران نیز گفت: این نمایشگاه تا 25 آبان تمدید و بعد از آن آثار به هنرمندان بازگردانده خواهد شد. ما قصد داشتیم نمایشگاه دوره‌ای در دیگر شهرها نیز برپا شود که به دلیل درخواست هنرمندان برای گرفتن آثار خود منصرف شدیم.