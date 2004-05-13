براي تشكر از سربازان آمريكايي به عراق مي روم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا و ريچارد مايرز رئيس ستاد ارتش اين كشور امروز با ادعاي اينكه اين مسئله كه نگران شكنجه زندانيان عراقي هستند راهي ابوغريب شدند.

گفتني است رامسفلد پيش از پرواز به بغداد در هواپيما به خبرنگاران گفت : من مي خواهم با كساني كه مسئول بازداشت شدگان هستند رودررو صحبت كنم .

وي گفت : ما به اين مسئله كه با زندانيان و سربازان درست رفتار شود اهميت مي دهيم و مراقب كار سيستمها هستيم .

وي اين مسئله را كه اين سفر به دنبال انتقادات شديد به ايالات متحده آمريكا در پي رسوايي شكنجه زندانيان عراقي صورت مي گيرد را رد كرد .

رامسفلد گفت : اگر كسي فكر مي كند من در عراق هستم تا آبي بر اين آتش بريزم اشتباه مي كند . من در عراق هستم تا از سربازان آمريكايي به خاطر عملكرد خوبشان تشكر كنم و با فرماندهان آنها ديدار كنم.

گفتني است رامسفلد در اين سفر با ريكاردو سانچز رئيس سربازان آمريكايي در عراق ديدار و گفتگو خواهد كرد .

اين خبرگزاري در ادامه آمار سربازان آمريكايي كشته شده در عراق از زمان آغاز اشغال عراق را 777 تن اعلام كرد .

