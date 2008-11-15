این تهیه‌کننده سینما درباره افزایش تعداد سیمرغ‌ها در جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: اگر مسئولان سینمایی احساس می‌کنند افزایش تعداد سیمرغ‌ها می‌تواند به بهتر شدن جشنواره کمک کند این موضوع ایراد ندارد. اما مسئله این است که با وجود تجربه‌هایی که داشته‌ایم به نظر می‌رسد برای افزودن یا کاستن سیمرغ‌ها برنامه‌ریزی اصولی انجام نشده است.

دبیر اجرایی بخش مواد تبلیغی و اطلاع‌رسانی جشنواره بیست و ششم فیلم فجر در ادامه افزود: تغییر مدیران و تغییر سیاستگذاری‌ها هر سال تغییرهایی را در جشنواره به وجود می‌آورد که بعضی از آنها غیر ضروری است. مدیران سینمایی باید بدانند هدف و منظور آنها از ایجاد این تغییرها چیست و قرار است به چه نتایجی برسند.

تقی‌پور گفت: از مسائلی که کمتر به آن اشاره می‌شود اهدای جایزه نقدی به برگزیدگان است. چرا به افرادی که سیمرغ برده‌اند جایزه نقدی داده می‌شود؟ اگر سیمرغ ارزش معنوی و اعتبار ندارد نمی‌توان با جایزه آن را باارزش کرد. در سال‌های اول برپایی جشنواره با اینکه مبلغی به برندگان سیمرغ داده نمی‌شد، همه با علاقه در جشنواره شرکت می‌کردند.

تهیه‌کننده "رقص در غبار" و "شهر زیبا" ادامه داد: باید طوری برنامه‌ریزی و داوری کنیم که شرکت‌کنندگان در جشنواره با علاقه در این مراسم سینمایی حضور یابند. باید پس از گذشت دو دهه از تولد جشنواره فیلم فجر به جایگاهی برسیم که بتوانیم خط مشی و شیوه مدون داشته باشیم و نباید از ایجاد تغییر هراسان باشیم. اما این تغییرها باید به نفع سینما و جشنواره فجر باشد.

تقی‌پور در پایان گفت: در همه جشنواره‌های معتبر تلاش‌هایی برای نمایش آثار فیلمسازان شاخص انجام می‌شود و در ایران هم بروز چنین اتفاقی طبیعی است. همه مدیران سعی می‌کنند کارگردانان معتبر و محبوب در جشنواره حضور پرفروغ داشته باشند. با این قواعد و مقررات جذابیت‌های یک جشنواره زنده و پویا ایجاب می‌کند در دقیقه 90 چند فیلم وارد گردونه رقابت شوند.