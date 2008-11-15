گفتگو با طالبان بیانگر یاس و ناامیدی غرب در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، انستیتو مطالعاتی رند در تحلیلی نوشت: در حالی که "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا اخیرا به افغانستان سفر و وضعیت امنیتی نامطلوب در این کشور را بررسی کرد، از برخی مقامهای افغان و انگلیسی شنید که بهترین راه پیش رو گفتگو با طالبان است. چنین گفتگوهایی آغاز شده، اما این ایده بدی است.

" چریل بنارد" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: نخست اساس واقعی این مذاکرات را تجسم کنید. طالبان به خوبی درحال انجام اقدامهای خود هستند و دلیلی برای کنار گذاشتن سلاحهای خود ندارند. آنها خواستارهمان چیزی هستند که پیش از سال 2001 داشتند که یک دولت افراطی و نابهنجار است .

در ادامه این مطلب آمده است: علاوه بر این، ما قبلا نیز برای گفتگو با طالبان تلاش کریدم – در دهه 1990 که آنها در قدرت بودند . اما آنها هیچ امتیازی نمی دهند. این گفتگوها این بار هم نتیجه بخش نخواهد بود.

به عقیده نویسنده، این گفتگوها فقط به معنای یک چیز است و آن اینکه این قدرتهای بزرگ مایوس شده اند. دولت "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان با مشکلاتی روبروست. مردم کشوری که با فساد گسترده و عدم صلاحیت ها روبروست، دلسرد و مایوس شده اند.

تحلیلگر رند معتقد است که گفتگو با طالبان بسیار بسیار اشتباه است و اینکه طالبان که خود را در اوج می بینند، هیچ انگیزه ای برای مصالحه و سازش ندارند. باید به خاطر داشت طالبان که همواره تهدیدهای مرگ را صادر می کند، گروهی نیست که شریک احتمالی باشد و برای کارساز افتادن دموکراسی تلاش کند.



بنارد به دیگر تبعات گفتگو با طالبان فراتر از افغانستان نیز اشاره کرده و افزوده است: این گفتگوها ناتو ( سازمان آتلانتیک شمالی) ، آمریکا و جامعه بین المللی را همتراز با یک باند محلی افراطی قرار می دهد و آنها را از موضع محکم خود در برابر تروریستها دور می کند.

در پایان نویسنده گفتگو با طالبان را بسیار اشتباه و این ایده را بسیار نامطلوب توصیف کرده است.