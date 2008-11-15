به گزارش خبرنگار مهر، گاردین اعلام کرد تماشاگران آمریکایی عموما اولین کسانی هستند که فیلم‌های مهم استودیویی را می‌بینند، اما در مورد فیلم "مایه آرامش" با بازی دانیل کریگ به نقش مامور 007 آنها جزو آخرین نفرها هستند.

توزیع‌کنندگان بیست و دومین فیلم جیمز باند به عنوان نوعی ادای احترام به ریشه بریتانیایی این مجموعه جاسوسی قدیمی تصمیم گرفتند آن را ابتدا در این کشور به نمایش درآورند، اما نباید واقعیت را با نگاه احساسی اشتباه بگیریم.





دانیل کریگ در صحنه‌ای "مایه آرامش"

مسئولان هالیوود خیلی دوست داشتند میزان ضررهای احتمالی را به حداقل برسانند و به همین دلیل بود که "مایه آرامش" ابتدا در بریتانیا و بعد در بازارهای مستعد قاچاق فیلم مانند روسیه، چین و بخش‌هایی از آسیا و اروپایی شرقی اکران شد.

با توجه به اینکه جدیدترین فیلم جیمز باند تاکنون در 60 بازار بیش از 190 میلیون دلار به دست آورده، می‌توان انتظار داشت اکران آن در بیش از 3400 سینما در بازار آمریکای شمالی کمک کند این فیلم در هفته جاری از مرز 300 میلیون دلار فروش بگذرد.

"مایه آرامش" به کارگردانی مارک فورستر در آمریکا با واکنش متفاوت منتقدان روبرو شده، اما مانند همیشه تبلینغات گسترده باعث می‌شود نظر منتقدان به حساب نیاید. فیلم جدید مامور زبده بریتانیایی می‌تواند "ماداگاسکار: فرار به آفریقا" پرفروشترین فیلم هفته قبل را کنار بزند و در نبود رقبای جدید پیشتاز بازار فروش امریکای شمالی شود.

در اینکه "مایه آرامش" پرفروشترین فیلم این هفته آمریکاست، تردیدی نیست، اما سوال اصلی این است که ابعاد این موفقیت تا چه حد خواهد بود. کارشناسان فروش پیش‌بینی کرده‌اند این فیلم از جمعه تا پایان روز یکشنبه به فروشی در حد 60 میلیون دلار دست پیدا کند که این میزان فروش حدود 50 درصد بیشتر از افتتاحیه 8/40 میلیون دلاری "کازینو رویال" در دقیقا دو سال پیش است.

صرف نظر از این مسئله که "مایه آرامش" به نسبت "کازینو رویال" فیلمی برتر هست یا نه، فیلم باند این شانس را دارد که به خاطر جادوی فیلم‌های دنباله‌ای از مجموع فروش 167 میلیون دلاری آن فیلم فراتر برود.

بهترین نمونه این مسئله تابستان امسال روی داد که "شوالیه تاریکی" به فروشی بسیار بیشتر از "بتمن آغاز می‌کند" دست یافت. داستان این فیلم نیز همانجا آغاز می‌شود که فیلم قبلی به پایان رسید. "مایه آرامش" همین حالا نیز در بسیاری از بازارها "کازینو رویال" را پشت سر گذاشته است.

به یک رسم قدیمی، نوامبر یک ماه پرسود برای فیلم‌های اکران شده است و اگر "مایه آرامش" در هفته نخست اکران 60 میلیون دلار بفروشد، بعد از سه فیلم مجموعه "هری پاتر" شامل "جام آتش"، "سنگ جادو" و "تالار اسرار" و به دنبال آن "اینکردیبل‌ها" و "شرکت هیولاها"، عنوان ششمین افتتاحیه برتر ماه نوامبر را از آن خود خواهد کرد. "جام آتش" با 7/102 میلیون دلار فروش در نوامبر 2005 بهترین افتتاحیه این ماه را دارد.

از منظر دیگر، "مایه آرامش" را بیشتر می‌توان با مجموعه "بورن" مقایسه کرد، هرچند، "مایه آرامش" می‌تواند از فروش سه روز اول "هویت بورن" فراتر برود که اوت پارسال در سه روز اول اکران 3/69 میلیون دلار فروخت.

با توجه به این مسئله که "مایه آرامش" تنها فیلمی است که این هفته در آمریکا گسترده اکران می‌شود، انیمیشن "ماداگاسکار: فرار به آفریقا" می‌تواند با از دست دادن 35 تا 50 درصد تماشاگران خود بین 30 تا 40 میلیون دلار بفروشد و فیلم دوم هفته شود. در این صورت مجموع فروش این فیلم با صدای بن استیلر و کریس راک از 100 میلیون دلار فروش عبور می‌کند.