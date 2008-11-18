استان مرکزی شرایط همکاری علمی و فرهنگی با تاجیکستان دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد شامگاه دوشنبه در دیدار با سفیر کشور تاجیکستان در سفر یکروزه به استان مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی یکی از مناطق عالم پرور و پر جاذبه فرهنگی ایران است افزود: این استان با دو هزار و 400 واحد صنعتی متوسط و بزرگ، دومین قطب صنایع مادر تخصصی کشور است و در تولیدات صنعتی و صنایع زیردستی و خوشه های وابسته آن تنوع زیادی دارد.

وی تصریح کرد: همچنین این استان در صنایع فلزی، نفت و گاز، شیشه، خودروسازی، ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و ریلی در ایران پیشگام است.

شعبانی فرد افزود: استان مرکزی در شاهراه کشوری واقع شده که این امر دسترسی به حمل نقل ریلی و دریایی را آسان کرده و از امتیازاتی است که در کنار توانمندیهای متعدد فنی و مهندسی منطقه امنیت سرمایه گذاری را فراهم کرده است.

سفیر کشور تاجیکستان در این دیدار با اشاره به اینکه این استان از مناطق پر ظرفیت ایران در کشاورزی، صنعت و گردشگری است گفت: کشور تاجیکستان در زمینه کشاورزی، تولید انرژی، صنعت و معدن و مباحث آموزشی با استان مرکزی آمادگی همکاری دارد.

"رمضان ظریف اوویچ میرزا اف" افزود: تاجیکستان خواستار همکاری فنی و مهندسی با استان مرکزی در زمینه صنایع تبدیلی و بسته بندی کشاورزی، تامین ماشین آلات سنگین، قطعات نیروگاهی و صنعتی، صنعت ساختمان و فرآوری معدنی است.



وی با بیان اینکه کشور تاجیکستان قطب بزرگی در تولید آلومینیم و صنایع زیردستی آن است، عنوان کرد: 60 درصد منشا آبهای آسیای میانه از این منطقه تامین می شود و در این کشور سالانه 420 هزار تن پنبه تولید می شود و حدود 400 دانشجوی تاجیکی در مراکز آموزش عالی ایران به تحصیل اشتغال دارند.

سفیر تاجیکستان در سفر یکروزه به استان مرکزی در نشستی با استاندار و مسئولان این استان در زمینه افزایش همکاری دوجانبه در بخشهای مختلف از جمله توافق اولیه برای گسترش تبادل دانشجو و استاد بین مراکز آموزش عالی استان و تاجیکستان به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، تقویت صدور کالا و خدمات مهندسی از طریق تجار و اتاقهای بازرگانی دو طرف، اختصاص میزتجاری، برپایی نمایشگاه توانمندیهای استان مرکزی در تاجیکستان و تسهیل در صدور ویزا انجام دادند.

همچنین در خصوص تعیین اولویتهای سرمایه گذاری مشترک صنعتی و کشاورزی، گسترش مباحث فرهنگی و گردشگری نیز بحث و تبادل نظر شد و از قابلیتهای صنعتی کارخانه هپکو، آلومینیم سازی و لجور اراک دیدن کردند.