صنایع آلاینده کارون معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز ، سید عباس طباطبایی امروز در جلسه شورای حفاظت از رودخانه کارون با بیان این مطلب اظهار داشت: این صنایع باید هرچه سریع تر نسبت به اسقرار سیستم های تصفیه پساب و آلاینده های زیست محیطی در کارخانجات خود اقدام کنند.

وی با انتقاد شدید از عدم حضور مدیران صنایعی که هم اینک از صنایع آلاینده این رودخانه محسوب می شوند در این جلسه، تاکید کرد: باید با مدیرانی که به این جلسه دعوت شده و حضور نیافتند به شدت برخورد شود تا آنان نسبت به اینگونه مسائل که با جان و مال شهروندان در ارتباط است، حساس تر شوند.

طباطبایی با بیان اینکه تاکنون در استان نسبت به هر موضوع که حساس شده ایم نتیجه خوبی گرفته ایم، افزود: برگزاری این جلسات به صورت سالی یک یا دو بار هیچ فایده ای نخواهد داشت و باید این جلسات به صورت مستمر برگزار شود و از همین جا اعلام می کنم که جلسه بعدی دو ماه دیگر برگزار می شود و تمام مدیرانی که به این جلسه دعوت می شوند ملزم به حضور در آن هستند.

معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: شهرهای اهواز ، دزفول، آبادان و خرمشهر به ترتیب بیشترین شهرهای استان در زمینه ورود پساب و فاضلاب به رودخانه کارون هستند که در این زمینه سعی کرده ایم با احداث تصفیه خانه از ورود مستقیم این مواد به رودخانه جلوگیری کنیم هر چند این طرح های هنوز در مرحله ساخت هستند.

وی ادامه داد: در شهر اهواز با تمهیدات صورت گرفته تا پایان سال 1388 از ورود 60 درصد مواد آلاینده به رودخانه جلوگیری به عمل می آید و تصفیه خانه های شهرهای دزفول، آبادان و خرمشهر نیز تا سال 1388 به بهره برداری خواهند رسید.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست خوزستان نیز در این جلسه گفت: کارخانه نوشابه سازی زمزم اهواز هم اکنون در محدوده بافت شهری است و پساب های آن که بخش اعظمی از آن مربوط به خط تولید شیشه است، وارد رودخانه کارون می شود.

هرمز محمودی راد ادامه داد: زمین مناسب در شهرک صنعتی اهواز برای استقرار این کارخانه خریداری شده و به زودی این کارخانه از محدوده شهری اهواز خارج می شود.

وی گفت: سازمان صنایع و معادن خوزستان باید قبل از پرداخت تسهیلات برای صنایع، آنها را ملزم به رعایت استانداردهای زیست محیطی کنند تا به مرور زمان شاهد کاهش آلاینده های صنایع در استان باشیم.

محمودی راد تصریح کرد: برای سنجش میزان آلودگی رودخانه کارون 15 ایستگاه سنجش آلودگی در طول رودخانه مستقر کرده ایم که این کار نقش مهمی در برنامه ریزی ما برای کاهش آلاینده های کارون خواهد داشت.

رئیس سازمان محیط زیست خوزستان در مورد اینکه چرا تخلفات زیست محیطی دستگاه های دولتی را به قوه قضائیه منعکس نمی کنید، اظهار داشت: این کار باعث ایجاد چالش و تعارض در سطح استان می شود ولی برای یافتن راه حل منطقی دستگاه های دولتی باید به راهکارهای پیشنهادی ما توجه کنند.