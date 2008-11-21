"دلداده" در 16 سینما اکران شد

صلحمیرزایی درباره فیلم تازه خود به خبرنگار مهر گفت: این فیلم نسبت به کارهای قبلیام ساختاری متفاوت و داستانی جذاب دارد. من دیروز "دلداده" را همراه با مردم تماشا کردم و متوجه شدم میتواند روی مخاطب تاثیر بگذارد.
"دلداده" از روز چهارشنبه 29 آبان در سینماهای جوان، آزادی، فلسطین، پایتخت، بهمن، جی، اریکه ایرانیان، مرکزی، پیروزی، ملت، آسیا، پردیس تماشا، ماندانا، کارون، گلریز و تهران به نمایش عمومی درآمده و از ششم آذرماه در سینماهای آفریقا و سروش روی پرده میرود. اکران شهرستانهای آن نیز به زودی آغاز میشود.
فیلم داستان دختری است که بعد از سالها اقامت در خارج از کشور به ایران بازگشته و قصد ازدواج دارد. اکبر عبدی، سیدجواد رضویان، مجید صالحی، الهام حمیدی، سحر ذکریا، یوسف صیادی، مجید یاسر، امیر نوری، احمد پورمخبر، مهران رجبی، اشکان اشتیاق و... در این فیلم بازی کردهاند.
عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: صلح میرزایی و علیرضا محمودی (بر اساس طرح محمدحسین لطیفی)، بازنویس: پیمان عباسی، مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، تدوینگر: آرش معیریان، آهنگساز: مهدی غفوریان، صدابردار: رضا کشاورز، طراح گریم: مهدی حبیبیپور، عکاس: جواد جلالی و تهیهکننده: سیدکمال طباطبایی.
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