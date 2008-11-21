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۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۳۹

فرهنگسرای نیاوران میزبان آثار هنری زند شد

فرهنگسرای نیاوران میزبان آثار هنری زند شد

نمایشگاه مرور آثار ایرج کریمخان زند با رونمایی کتاب برگزیده آثار وی عصر پنجشنبه 30 آبان در نگارخانه اصلی فرهنگسرای نیاوران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه در آستانه دومین سالمرگ کریمخان زند با هدف تجلیل و شناساندن دوره‌های مختلف کاری این هنرمند مجسمه‌ساز و نقاش برپا شده و روز افتتاحیه بیش از 500 هنرمند و هنردوست از آن استقبال کردند. لیلی گلستان در مراسم افتتاحیه گفت: ایرج زند بهترین مجسمه‌ساز نسل خود بود و راهی نو پیش روی مجسمه‌سازی ایران گشود.

وی با اشاره به صفات بارز اخلاقی وی افزود: او اهل های و هو نبود و آرام، بدون سر و صدا پیوسته کارش را انجام می‌داد و معتقد بود در درازمدت آنچه را باید همه می‌بینند. هیچگاه سنگ منم به سینه نمی‌زد که این برای همه بد و برای هنرمند سم است. اولین شاخصه یک هنرمند واقعی متانت و ظرفیت بالای اوست که به گواه هـمه آنها که زنــد را می‌شناختند او این خصوصیات را داشت.

سایه بریمانی همسر زند نیز در سخنانی کوتاه گفت: ایرج در واپسین روزهای زندگی و در بستر بیماری در بیمارستان باز هم از کار کردن صحبت می‌کرد و از ما خواست اگر خواستید کاری در رابطه با آثارم کنید، آنها را به خانم گلستان بسپارید. شاید همین حرف بود که ما را به فکر تهیه کتاب و نمایشگاه تشویق کرد.

وی افزود: چند ماه بعد از رفتن ایرج کار را آغاز کردیم و در فروردین 87 با نشر نظر به پایان رساندیم. در نمایشگاه حاضر جز کارهای نقاشی 30 سال اخیر زند کارهای حجمی او که از مجسمه‌های گچی آغاز و سپس به آهن و برنج و در نهایت به پلگسی گلس شفاف ختم می‌شود به نمایش درآمده است.

ساعت 19 با رسیدن کتاب گزیده آثار ایرج زند آئین رونمایی از کتاب برپا و از آن یکی از بهترین منابع تاریخ مجسمه‌سازی معاصر ایران یاد شد. نمایشگاه مرور آثار ایرج زند تا یازدهم آذرماه در نگارخانه اصلی فرهنگسرای نیاوران دایر خواهد بود و علاقمندان می‌توانند هر روز از ساعت 10 تا 19 (روزهای تعطیل 14 تا 19) از آن دیدن کنند.

کد مطلب 787014

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