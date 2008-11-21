فرهنگسرای نیاوران میزبان آثار هنری زند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه در آستانه دومین سالمرگ کریمخان زند با هدف تجلیل و شناساندن دوره‌های مختلف کاری این هنرمند مجسمه‌ساز و نقاش برپا شده و روز افتتاحیه بیش از 500 هنرمند و هنردوست از آن استقبال کردند. لیلی گلستان در مراسم افتتاحیه گفت: ایرج زند بهترین مجسمه‌ساز نسل خود بود و راهی نو پیش روی مجسمه‌سازی ایران گشود.

وی با اشاره به صفات بارز اخلاقی وی افزود: او اهل های و هو نبود و آرام، بدون سر و صدا پیوسته کارش را انجام می‌داد و معتقد بود در درازمدت آنچه را باید همه می‌بینند. هیچگاه سنگ منم به سینه نمی‌زد که این برای همه بد و برای هنرمند سم است. اولین شاخصه یک هنرمند واقعی متانت و ظرفیت بالای اوست که به گواه هـمه آنها که زنــد را می‌شناختند او این خصوصیات را داشت.

سایه بریمانی همسر زند نیز در سخنانی کوتاه گفت: ایرج در واپسین روزهای زندگی و در بستر بیماری در بیمارستان باز هم از کار کردن صحبت می‌کرد و از ما خواست اگر خواستید کاری در رابطه با آثارم کنید، آنها را به خانم گلستان بسپارید. شاید همین حرف بود که ما را به فکر تهیه کتاب و نمایشگاه تشویق کرد.

وی افزود: چند ماه بعد از رفتن ایرج کار را آغاز کردیم و در فروردین 87 با نشر نظر به پایان رساندیم. در نمایشگاه حاضر جز کارهای نقاشی 30 سال اخیر زند کارهای حجمی او که از مجسمه‌های گچی آغاز و سپس به آهن و برنج و در نهایت به پلگسی گلس شفاف ختم می‌شود به نمایش درآمده است.

ساعت 19 با رسیدن کتاب گزیده آثار ایرج زند آئین رونمایی از کتاب برپا و از آن یکی از بهترین منابع تاریخ مجسمه‌سازی معاصر ایران یاد شد. نمایشگاه مرور آثار ایرج زند تا یازدهم آذرماه در نگارخانه اصلی فرهنگسرای نیاوران دایر خواهد بود و علاقمندان می‌توانند هر روز از ساعت 10 تا 19 (روزهای تعطیل 14 تا 19) از آن دیدن کنند.