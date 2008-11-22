کشف جسد مومیایی در قبرستان تاریخی سنندج شایعه است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، با توجه به کشف یک گورستان تاریخی با قدمت بیش از سه هزار سال در سنندج، عده ای افراد سودجو از این فرصت استفاده کرده و با پخش تصایری منتصب به یک مومیایی باعث بروز شاعیات مختلفی در سطح این شهرستان شده اند.

گورستان تاریخی شهرک زاگرس سنندج در تاریخ 22 آبان ماه و در پی عملیات راهسازی جاده روستای حسن آباد کشف و توسط سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان نسبت به کاووش این اثر تاریخی اقدام شد.

مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان کردستان در این رابطه به خبرنگار مهر در سنندج گفت: بر اساس گمانه زنیهای اولیه قدمت قبرستان کشف شده به بیش از سه هزار سال قبل باز می گردد که محل استقرار اقوام بومی منطقه زاگرس بوده است.

علی فعله گری افزود: در بررسیهای اولیه علاوه بر کشف قبرها تاکنون اشیایی تاریخی از جمله آثار سفالینه های مختلف، یک عدد سرنیزه، نوک پیکان، چندین آج فیل و تعدادی مهره عقیق نیز به دست آمده است.

بلوتوث پخش شده جسد مومیایی تقلبی است

با این حال از روز دوشنبه با پخش یک بلوتوث تقلبی شایعه کشف جسد مومیایی کشف شده در گورستان تاریخی سنندج با سرعت هر چه تمامتر در داخل شهر پیچید و به وسیله تلفن های همراه در بین مردم رد و بدل شد و حتی شایعه فراتر از اینها رفته و عده ای بحث خارج کردن این جسد مومیایی شده از کشور را مطرح کردند.

همزمان با این مهم شبکه های کرد زبان خارج از کشور با پخش تصاویر این جسد مومیایی کشف شده به شایعات دامن زده و با همراهی هم نوعی عملیات روانی را در بین مردم استان کردستان و سایر مناطق کردنشین آغاز کردند.

این همزمانی تا حدی پیش رفت که در طول 24 ساعت گذشته شبکه های ماهواره ای علاوه بر پخش این خبر در بخش های مختلف خبری اقدام به پخش برنامه های مختلف زنده و گفتگوهای تلفنی با مردم محلی کردند.

در همین حین به دنبال این کارها روزانه بیش از سه هزار نفر از مردم شهر سنندج به محل گورستان کشف شده مراجعه می کنند به نحوی که حتی فعالیت گروه های باستان شناسی در این محل را با مشکل مواجه کرده اند.

مومیایی کردن جسد در ایران سابقه نداشته است

به دنبال بروز این شایعات مدیر کل میراث فرهنگی استان کردستان به خبرنگار مهر گفت: اصلا بحث مومیایی کردن جسد در ایران سابقه نداشته و تا کنون حتی یک مورد نیز مشاهده نشده است.

علی فعله گری افزود: بروز این شایعه بی اساس است و عده ای فرصت طلب برای برهم زدن جو روانی جامعه این بلوتوث را در بین مردم منتشر کرده اند و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان کردستان با شدت هر چه تمامتر با این موضوع برخورد خواهد کرد.

وی ادامه داد: عملیات کاووش در این منطقه همچنان ادامه دارد و گروه های باستان شناسی ما تا کنون توانسته اند فت قبر تاریخی و مقداری اشیاء دیگر را کشف نمایند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان عنوان کرد: چند عدد سرنیزه مفرقی، النگوهای زنانه، ظروف سفالی، نوک پیکان تیر و کمان و مهره های عقیق از جمله دیگر اشیای کشف شده در این منطقه است که بعد از اتمام مطالعات باستان شناسی در موزه سنندج به نمایش در آیند.

فعله گری گفت: تلاش باستان شناسان ما بر این است که بتوانند یکی از این قبرها را به صورت کامل برش دهند تا در موزه سنندج به نمایش گذاشته شود که این کار مستلزم زمان و اعتبار خاصی است که خوشبختانه با توجه به رایزنیهای مختلف این شرایط فراهم شده است.

روزانه سه هزار نفر برای دیدن گورستان تازه کشف شده مراجعه می کنند

معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان کردستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر در سنندج گفت: بحث مومیایی کردن جسد در ایران به هیچ وجه سابقه نداشته و و متاسفانه پخش این بلوتوث در جامعه و همچنین همراهی بعضی از رسانه های خارج از کشور باعث شده که کار باستان شناسی ما در محل این گورستان نیز با مشکل مواجه شود.

اقبال عزیزی افزود: روزانه بیش از سه هزار نفر از مردم به این محل هجوم آورده و درخواست بازدید از محل قبرستان را می کنند که این امر باعث از بین رفتن این اثر تاریخی خواهد شد.