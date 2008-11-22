اولویتهای ستاد ادغام آموزش و سلامت اعلام شد

دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو سال پیش کمیته ای به نام ادغام آموزش و سلامت در وزارت بهداشت ایجاد شد اما این کمیته با نظر وزیر بهداشت به ستاد عملیاتی تغییر یافت تا از پتانسیل موجود و منحصر بفرد ادغام برای ارتقای آموزش و نظام خدمات سلامت استفاده بیشتری شود.

وی اضافه کرد: تصمیمات این ستاد بر مبنای مطالعات لازم گرفته می شود و پس از بررسی صاحبظران و کارشناسان حوزه های مختلف 20 مداخله نهایی شناسایی شد که به ستاد پیشنهاد شده است. پس از تأیید نهایی برنامه اجرایی این مداخلات تنظیم می شود.

ممتازمنش با اشاره به این مداخلات پیشنهادی گفت: تبدیل برخی از مراکز بهداشتی به آموزشی درمانی و تعریف وظایف آموزشی برای این مراکز یکی از پیشنهادات است. بر این اساس دانشجویان برای آموزش وارد عرصه مراکز بهداشتی می شوند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت شبکه خدمات سلامت و محدوده جمعیتی شبکه برای آموزش، تشکیل کمیته های ارتقای سلامت در استان با مدیریت گروههای آموزشی، بازنگری حجمی و محتوایی برنامه های آموزشی منطبق با نیازهای ملی و منطقه ای با مشارکت بخش بهداشتی و بین بخشی عوامل خطرزای سلامت در شورای سلامت استان و تعریف فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی در مراقبت از آزمونها و تهیه کتاب مرجع از دیگر اولویت های اعلام شده برای ستاد ادغام است.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با اشاره به بخش دیگری از اولویت های اعلام شده، یادآور شد: طراحی برنامه های آموزش مداوم بر اساس نیازهای جامعه و نیازسنجی اعلام شده، برگزاری کارگاه مدیریت عوامل خطرزای سلامت برای اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی، تدوین پروتکل اکز بهداشتی در متن جامعه نیز از دیگر اولویت ها است.

وی بکارگیری اعضای هیئت علمی داوطلب و علاقمند به عنوان اعضای هیئت علمی افتخاری مروج سلامت در مسند مدرسین در حوزه شبکه خدمات سلامت را از دیگر اولویت های این ستاد برشمرد و افزود: اولویت گذاری پژوهش در حوزه سلامت، برنامه ریزی برای پژوهشهای کاربردی در سطح گروه های آموزشی و ایجاد نظام ساده اطلاعات در تمامی سطوح در تقویت دسترسی به اطلاعات اولیه بهداشتی، درمانی و آموزشی از جمله سایر پیشنهادات است که به ستاد ادغام ارائه شده است.

ممتازمنش خاطرنشان کرد: گذراندن دوره یک ماهه دستیاری در شبکه و مراکز بهداشتی و درمانی، افزایش زمان آموزش بالینی در مراکز سرپایی درمانی و جامعه نگر و بازنگری آموزش نظری "فارکومولولوژی" با تاکید بر فارماکوپه ملی و تجویز منطقی دارو از مهمترین اولویتهایی بود که به ستاد ادغام ارائه شد.

وی با اشاره به بازنگری حجمی و محتوایی برنامه درسی به منظور تناسب با نیازهای بومی به عنوان یکی از اولویتهای مهم ستاد ادغام آموزش و سلامت اشاره کرد و گفت: طراحی مرکز ترجمان دانش برای ترجمه دانش به زبان مشتری مربوط، تاسیس مرکز تعالی خدمات بالینی، برگزاری جشنواره ترویج سلامت در هفته سلامت از دیگر اولویتهای پیشنهادی به این ستاد است.