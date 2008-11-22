به گزارش خبرنگار مهر، در پی آتش‌سوزی سینما جمهوری یکی از مالکان این سینما حرف‌هایی را که از قول وی منتشر شده، تکذیب کرد. علی مصفا گفت: ارتباط بین آتش‌سوزی سینما جمهوری و مسایل سیاسی بسیار بعید است. همچنین شایعه شده چند روز قبل از این حادثه افرادی ناشناس به این سینما آمده و و عکس‌هایی را پاره کرده‌اند که صحت ندارد.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز گفت: علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان این سازمان با استفاده از آزمایشگاههای تشخیصی در دست بررسی است. محمد حاجی‌بیگی گفت: بحث‌های زیاد در خصوص عمدی بودن و... این آتش‌سوزی مطرح است که هنوز نمی‌توانم اظهار نظری دقیق کنم.

وزیر ارشاد نیز با اشاره به اتفاقی بودن این حادثه گفت: همیشه می‌توانیم فرض کنیم حوادثی از این قبیل اتفاق می‌افتد و در مورد خیلی از سینماها نیز پیش آمده است. اکنون عده‌ای حدس زده و ماجرا را به این موضوع نسبت می‌دهند که یک طراحی بوده است. البته همیشه یک احتمال را نیز باید در نظر گرفت.

* رسول صدرعاملی و علیرضا سجادپور در دومین مناظره خود در برنامه "دو قدم مانده به صبح" به بحث درباره سینمای ایران پرداختند. صدرعاملی گفت: سینمای کشور ما در تمام 30 سال گذشته در حال رشد و آزمون و خطاست و اگر این را نبینیم کمال بی‌انصافی است. سجادپور نیز در بخشی از این مناظره به ملتهب بودن بحث درباره سینما اشاره کرد.

* کارگردان فیلم سینمایی "احضارشدگان" تماشای این فیلم ژانر وحشت را برای کودکان و افراد بالای 45 سال مناسب ندانست. آرش معیریان گفت: این فیلم تریلری حادثه‌ای در ژانر وحشت است و زمان جشنواره میانسالانی که فیلم را دیدند نمی‌توانستند هیجان و اضطراب آن را تحمل کنند. در تبلیغات هم تأکید کرده‌ایم که چنین افرادی به دیدن "احضارشدگان" نروند.

* سیدجمال ساداتیان تهیه‌کننده "به رنگ ارغوان" از ادامه مذاکره‌های امیدوارکننده برای نمایش این فیلم خبر داد. وی گفت: با تمام ارگان‌هایی که در نمایش فیلم نقش دارند در حال مذاکره هستیم و امیدوارم سعه صدر مسئولان موجب نمایش آن در جشنواره فجر بیست و هفتم شود.

* مانی حقیقی که این روزها "کنعان" را بر اکران دارد معتقد است سینمای معناگرا در ایران یعنی فیلم کند و کسالت‌آور و فاقد درام و جذابیت و مخاطب. وی گفت: آقای مجیدی هم اخیراً گفته‌اند معناگرایی زهری است که به کالبد سینمای ایران تزریق شده. روزی که مدیران فرهنگی ما متوجه شوند تحمیل این مفاهیم نمی‌تواند سیاست‌های فرهنگی را هدایت کند، روز خجسته‌ای است.

* رئیس پلیس امنیت اخلاقی استان تهران ضمن اشاره به ماجرای بلوتوث جعلی منتسب به بهرام رادان بازیگر سینما گفت: از رسانه‌ها خواهش می‌کنم در این زمینه‌ها اطلاع‌رسانی کنند. چون قطعاً افرادی هستند که این شخص شبیه رادان را می‌شناسند و می‌توانند او را به پلیس معرفی کنند.

سردار احمد روزبهانی گفت: چندی پیش نیز از برخی هنرمندان و چهره‌های مشهور تصاویری در بلوتوث منتشر شد که در اکثر موارد نیز افرادی شبیه هنرمندان در این بلوتوث‌ها حضور داشتند. رادان با مراجعه به این اداره شبیه بودن آن فرد را مطرح کرده و متخصصان اداره آگاهی نیز تشخیص دادند خود وی نیست و او شکایت خود را تسلیم مراجع قضایی کرد.

* رضا ناجی بازیگر فیلم "آواز گنجشک‌ها" که به تازگی از در جوایز آسیا پاسیفیک هم برگزیده شده گفت: فیلمی را قبول می‌کنم که از 90 دقیقه اجرای آن حداقل پنج پیام به مخاطب منتقل شود. فیلمی که مثل معلم برای بشریت پیام و محتوا داشته باشد.

* رئیس صدا و سیما در مراسم تقدیر از عوامل و سازندگان "روزگار قریب" گفت: فضای این سریال آنقدر پاک بود که کمترین حذف و اصلاح را داشت که شاید برخی نکات اگر در کاری دیگر بود نیاز به ارزیابی داشت. مانند سکانسی که مرده‌ای را از گورستان دزدیدند که دوستان هم معتقد بودند به دستور شرع در مورد دزدیدن جنازه و تشریح سختگیری وجود دارد.

* رئیس رسانه ملی همچنین هفته گذشته درباره شایعاتی که در مورد رفتنش از ریاست این سازمان مطرح است، اظهار نظر کرد. عزت‌الله ضرغامی گفت: برای ماندن یا رفتنم از سمت ریاست این سازمان خودم تصمیم نمی‌گیرم و تا زمانی که لازم باشد خدمت می‌کنم. من از طرح چنین شایعاتی بی‌خبر بودم و کسانی که این حرف‌ها را می‌گویند احتمالاً علم غیب دارند.

* فرج‌الله سلحشور نویسنده و کارگردان مجموعه تلویزیونی "یوسف پیامبر" بازیگر نقش حضرت یوسف را به دقت بیشتر در انجام مصاحبه‌ها دعوت کرد. وی گفت: مناسب است خود او با توجه به نقشی که بازی کرده و ارتباطی که مردم با وی در این نقش برقرار کرده‌اند، هنگام مصاحبه و عکس مراعات بسیاری از مسائل را کند و بیشتر دقت داشته باشد.

مصطفی زمانی بنا به شروط تعیین‌شده تا زمان پخش مجموعه در هیچ محفل و کار سینمایی و تلویزیونی ظاهر نشده است. برای تشویق این بازیگر تسهیلاتی ویژه با تلاش‌های سلحشور فراهم شده تا سه سال حضور او در این مجموعه معادل با خدمت سربازی محسوب و زمانی از سربازی معاف شود.

* کارگردان فیلم تلویزیونی "پرواز یک رویا" از پخش فیلم از شبکه دو و حذف برخی صحنه‌ها، تغییر محتوی و اضافه شدن موسیقی بدون اطلاع و اجازه خود و تهیه‌کننده ابراز نارضایتی کرد. فرهاد علیزاده آهی گفت: از پخش این فیلم به شدت ناراحتم. شبکه دو بدون آنکه به من یا تهیه‌کننده خبر بدهد صحنه‌ها و دیالوگ‌هایی را حذف کرد، محتوا و حتی موسیقی را نیز تغییر داد.

* علیرضا افخمی نویسنده و کارگردان مجموعه "او یک فرشته بود" که نگارش فیلمنامه مجموعه‌های "اغما"، "روز حسرت" و کارگردانی "زیرزمین" را در کارنامه دارد برای ماه رمضان آینده کاری را به عهده نمی‌گیرد. وی گفت: از آقای میرباقری معاون سیما و میرمیران مدیر گروه فیلم و سریال شبکه یک خواهش کرده‌ام ماه رمضان آینده مرا از همکاری با مجموعه‌ها معاف کنند.

* محمد کاسبی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس سازمان صدا و سیما نسبت به پرداخت نشدن دستمزد عوامل تولید پروژه‌ها اعتراض کرد. این بازیگر امسال در مجموعه طنز "سه در چهار" به کارگردانی مجید صالحی و تهیه‌کنندگی حسن روستایی حضور داشته و هنوز موفق نشده بخشی از دستمزد خود را دریافت کند.