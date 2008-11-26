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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۴۷

24 واحد صنعتی در آذربایجان غربی پروانه بهره برداری دریافت کردند

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی گفت: با پایان عملیات ساخت و ساز و نصب ماشین آلات 24 واحد صنعتی در آذربایجان غربی پروانه بهره برداری این واحدها صادر شد.

محمد حاج زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این واحدها با 176 میلیارد و 686 میلیون ریال سرمایه گذاری اجرا شده و با بهره برداری از این واحدها در ماه گذشته امکان اشتغال 245 نفر فراهم شد.

وی ادامه داد: در این مدت جواز تاسیس 83 واحد صنعتی با یک هزار و 301 میلیارد و 206 میلیون ریال و اشتغالزایی مستقیم یک هزار و 680 نفر صادر شده است.

وی صدور چهار فقره پروانه اکتشاف معدنی با پیش بینی سرمایه گذاری چهار میلیارد و 330 میلیون ریال و شش فقره گواهینامه کشف معدنی با هزینه عملیاتی دو میلیارد و 30 میلیون ریال و با ذخیره قطعی دو میلیون و 192 هزار تن را از فعالیتهای سازمان صنایع معدن استان در بخش معدن در ماه گذشته عنوان کرد.

کد مطلب 790464

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