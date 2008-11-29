ارسال SMS با کامپیوتر بدون اتصال به اینترنت در کشور امکانپذیر شد

دکتر مهدی نیامنش مدیرعامل شرکت پیک آسا سیستم با بیان این مطلب (FSMS) را جدیدترین محصول در حوزه SMS دانست و گفت: در سیستم Fixed line SMS امکان ارسال SMS از کامپیوتر شخصی بدون اتصال به اینترنت برای کاربران فراهم می شود.

وی افزود: با استفاده از سیستم FSMS می توان از طریق کامپیوتر شخصی پیامک کوتاه خود را هم به تلفن ثابت و هم به موبایل ارسال کرد که هزینه آن بر روی قبض تلفن دریافت می شود.

مجری طرح به عملکرد این سیستم اشاره کرد و اظهار داشت: سیستم FSMS برنامه نرم افزاری است که بر روی کامپیوترها نصب می شود و با اتصال کابل تلفن به مودم کامپیوتر می توان پیامهای مورد نظر را ارسال کرد.

وی به ویژگیهای این سرویس اشاره کرد و ادامه داد: این روش نیازی به اتصال به اینترنت ندارد از این رو هزینه اتصال به اینترنت برای کاربران حذف می شود ضمن آنکه ارسال پیام از طریق کامپیوتر بسیار ساده تر است و نیاز به زیر ساختهای خاصی ندارد و در شبکه فعلی مخابراتی کشور قابل اجرا است.

نیامنش با تاکید بر اینکه امکان استفاده از این سرویس برای تلفنهای ثابت نیز وجود دارد به مهر گفت: استفاده از این امکان برای تلفنهای ثابت نیاز به تلفنهای خاصی دارد.

مجری طرح با بیان اینکه این نرم افزار هنوز به صورت عمومی ارائه نشده است، ادامه داد: پایلوت این سیستم در حوزه تلفن ثابت در مخابرات تبریز راه اندازی شده است و امیدواریم در آینده نزدیک به صورت رایگان و برای استانهایی که سنتر SMS‌ ما را خریداری کنند این امکان را واگذار کنیم.

به گفته مجری طرح، همچنین این پروژه در مرحله تست و به صورت پایلوت در داخل شرکت برای ارسال پیام از طریق کامپیوتر به موبایل راه اندازی شده است که به زودی به صورت عمومی نیز قابل ارائه خواهد بود.