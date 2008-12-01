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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۸

مجموعه "الکس سانتانا" از شبکه تهران پخش می‌شود

مجموعه "الکس سانتانا" از شبکه تهران پخش می‌شود

مجموعه تلویزیونی "الکس سانتانا" از 14 آذر روزهای پنجشنبه ساعت 23 از شبکه تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه اپیزودیک "الکس سانتانا" تولید سال 2002 فرانسه است و در شش قسمت 45 دقیقه‌ای پخش می‌شود. ژرژ کورافاس، لیزی بروشره، الکساندر زامبو و النور دی وینو در این مجموعه بازی کرده‌اند و داستان درباره الکس و همکارانش در اداره پلیس پاریس است که به پرونده‌های مختلف جنایی رسیدگی می‌کنند و ...

مجموعه "الکس سانتانا" به مدیریت دوبلاژ مریم صفی‌خانی و با حضور گویندگانی چون منوچهر والی‌زاده، مینو غزنوی، مهرداد ارمغان، امیرمحمد صمصامی، مهین برزویی، سمیه رهنمون، اکبر منانی، سحر اطلسی، شایسته تاجبخش، امیر عطرچی، رضا آفتابی و ... دوبله شده است.

این مجموعه روزهای پنجشنبه ساعت 23 پخش و تکرار آن دوشنبه‌ها ساعت 19 روی آنتن شبکه تهران می‌رود.

کد مطلب 792975

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