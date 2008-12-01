به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه اپیزودیک "الکس سانتانا" تولید سال 2002 فرانسه است و در شش قسمت 45 دقیقهای پخش میشود. ژرژ کورافاس، لیزی بروشره، الکساندر زامبو و النور دی وینو در این مجموعه بازی کردهاند و داستان درباره الکس و همکارانش در اداره پلیس پاریس است که به پروندههای مختلف جنایی رسیدگی میکنند و ...
مجموعه "الکس سانتانا" به مدیریت دوبلاژ مریم صفیخانی و با حضور گویندگانی چون منوچهر والیزاده، مینو غزنوی، مهرداد ارمغان، امیرمحمد صمصامی، مهین برزویی، سمیه رهنمون، اکبر منانی، سحر اطلسی، شایسته تاجبخش، امیر عطرچی، رضا آفتابی و ... دوبله شده است.
این مجموعه روزهای پنجشنبه ساعت 23 پخش و تکرار آن دوشنبهها ساعت 19 روی آنتن شبکه تهران میرود.
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