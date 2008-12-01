ارایه بیش از 25 میلیارد ریال کمک مالی داوطلبان هلال احمر به نیازمندان

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد شهاب الدین محمدی عراقی در نشست خبری روز جهانی داوطلب در رابطه با تاریخچه تاسیس سازمان داوطلبان افزود: این سازمان در سال 1338 تاسیس شده ودر آستانه پنجاهمین سال تاسیس آن بیش از 350000 نفر در سراسر کشور عضو سازمان داوطلبان بوده و در 6 ماه گذشته بیش از 80 هزار نفر در سراسر کشور از خدمات سازمان داوطلبان بهره مند شده اند.

رئیس سازمان داوطلبان در باره گروه بندی اعضای این سازمان ادامه داد: اعضای این سازمان به 4 گروه مهارت که متخصصینی که تخصص خود را در اختیار نیازمندان قرار می دهند، گروه هدایت که مشاوره های فکری و معنوی را ارایه می دهند، گروه حمایت که به ارایه کمکهای مالی می پردازند و گروه مشارکت که در برنامه حضور یافته و کمک می کنند تقسیم می شود.

محمدی عراقی در رابطه با بودجه سازمان داوطلبان اظهار داشت: در سازمان داوطلبان یک ریال بودجه دولتی صرف نمی شود و هزینه ها از محل کمک خیرین خرج می شود.

در یکسال گذشته بیش از یک میلیون ساعت کار داوطلبان در سراسر کشور آماری بود که رئیس سازمان داوطلبان در این نشست به آن اشاره کرد.

وی با بیان این مطلب که بیش از 2 میلیون نفر عضو داوطلب در جمعیت هلال احمر ایران وجود دارد که در شاخه های مختلف با تخصصهای متفاوت خدمات خودشان را ارایه می دهند خاطرنشان کرد: از این تعداد بیش از 10 هزار نفر پزشک بوده که در گروه مهارت به صورت ارایه ویزیت رایگان و حضور در کاروانهای سلامت که هر هفته به مناطق دور افتاده رفته و بیماران نیازمند را معالجه می کنند به فعالیت می پردازند.

محمدی عراقی طرح تاسیس خانه های داوطلب که محل تجمع داوطلبان برای ارایه برنامه ریزی و خدمات آنها بوده مطرح کرده و توضیح داد: در 6 ماه گذشته این طرح در 60 شهرستان مختلف به صورت خود جوش به اجرا در آمده است.

وی برای اطلاع بیشتر افراد از چگونگی عضویت درسازمان داوطلبان گفت: جمعیت هلال احمر از طریق 3 سازمان امداد نجات، جوانان و داوطلبان عضوگیری می کند که افراد زیر 29 سال در سازمان جوانان، افراد بالای 29 سال در سازمان داوطلبان و افرادی که دارای مهارت هستند در سازمان امداد و نجات عضو می شوند که برای داوطلبین عضو سازمان داوطلبان سرانه ای تعیین شده که اگر از این سرانه کمتر در سازمان حضور یابند داوطلب غیر فعال و در غیر این صورت داوطلب فعال خوانده می شوندو علاقمندان می توانند با مراجعه به نزدیکترین شعبه هلال احمر به عضویت این سازمان در آیند.

رئیس سازمان داوطلبان اقدامات این سازمان در زمینه آموزش اعضا اینگونه بیان کرد: سازمان داوطلبان در سه مرحله مقدماتی، متوسط و پیشرفته داوطلبان را در امدادهای اولیه آموزش می دهد که اگر فردی دوره پیشرفته را به پایان برساند به عنوان امدادگر می تواند در برنامه های هلال احمر کمک رسانی کند.

محمدی عراقی وجود سازمانهای متعدد فعال در زمینه های خیریه را دلیل محدود کردن ارایه خدمات سازمان داوطلبان به بیماران نیازمند دانسته و در همین باره افزود: در طول 2 سال گذشته بیش از 100 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه از بانک ملت دریافت کرده که آن را به صورت وامهای 5 میلیون ریالی به عنوان کمک هزینه های درمانی در اختیار 20 هزار نیازمند در سراسر کشور قرارد اده است.

وی از دیگر خدمات این سازمان به بیماران سازمان را همکاری با سازمان انتقال خون بیان کرده و ادامه داد: در طول 6 ماه گذشته بیش از 40 هزار واحد خون توسط داوطلبان هلال احمر به سازمان انتقال خون ارایه شده که اعضای سازمان داوطلبان به عنوان شاخصه های خون سالم و اهدا کنندگان دائم شناخته شده اند.