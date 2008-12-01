استخدام تمام 53 هزار نیروی حق التدریسی اولویت مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، طیبه صفایی در حاشیه‌ی جلسه‌ی امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که به بررسی وضعیت معلمان حق التدریسی اختصاص داشت در جمع خبرنگاران گفت: این جلسه به شکل اضطراری و با توجه به مصاحبه‌ اخیر وزیر آموزش و پرورش مبنی براینکه "استخدام حق التدریسی ها موجب انهدام آموزش و پرورش می شود" تشکیل شده است، افزود: در راستای این مصاحبه‌ها ابهاماتی برای اعضای کمیسیون ایجاد شده بود و موکلین ما وکلای خود را تحت فشار قرار داده بودند به طوری که امروز به شکل ویژه‌ ای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس کمیته‌های زیرمجموعه‌ی کمیسیون را تعطیل کرد و بررسی این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داد و به بررسی وضعیت حق‌التدریسی‌ها پرداخت.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه برای بررسی این موضوع کمیسیون دعوت ویژه‌ ای از وزیر آموزش و پرورش کرده بود که در صحن کمیسیون حضور یابد، تاکید کرد: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حساسیت ویژه‌ای در مورد مسائل آموزش و پرورش و به ویژه معلمان حق‌التدریسی دارند ولی دکتر علی احمدی در این جلسه حضور پیدا نکرد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس هشتم آمارهای ارائه شده معلمان حق التدریس از سوی وزیر آموزش و پرورش را غیرواقعی دانست و گفت: وزیر آموزش و پرورش درحضور معاونان خود درباره آمار و ارقامی که از سوی وزیر به رییس جمهور ارایه شده بود، توضیحاتی خواسته شد،تا این مغایرت رفع شود.

صفایی همچنین خاطرنشان کرد: آمار ارایه شده از سوی وزیر آموزش و پرورش به رییس جمهور بیش از نیم میلیون نفر از حق‌التدریسان را شامل می‌شود در حالی که از دید علی‌احمدی تمام نیروهای شرکتی، آزاد و حتی نیروهای مدارس غیر انتفاعی را در این آمار منظور کرده بودند، اما منظور مجلس از نیروهای حق‌التدریسی که در طرح پیشنهادی تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریسی نیز مطرح شده است نیروهایی است که آموزش و پرورش باید در مقابل آنان پاسخگو باشد.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: اولین گام در این مورد آن بود که ما با مسوولان آموزش و پرورش به یک توافق در مورد نیروهای حق‌التدریسی و تعریف عملیاتی آن برسیم که در این جلسه به جمع‌بندی رسیدیم و اعلام شد که منظور ما از نیروهای حق‌التدریسی چیست و منظورما همان 53 هزار نفر از نیروهای حق‌التدریسی است که طبق آمار این وزارتخانه مطرح شده و ما نیز این آمار را می‌پذیریم، بنابراین اولویت تصمیم‌گیری ما نیز این افراد است.

نماینده‌ی مردم تهران در خانه‌ی ملت، با اشاره به اینکه بحث دیگر ما در جلسه‌ی امروز روشن شدن تکلیف نیروهای حق‌التدریسی است که قبلا در مورد آنها تصمیم‌گیری شده بود گفت: ما در جلسات گذشته‌ی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و فراکسیون فرهنگیان بحث کردیم که هیچ مشکلی برای 10 هزار نفری که قرار است به استخدام این وزارتخانه درآیند، نداریم و وزیر آموزش و پرورش نیز این مسئله را مشخص کردند که قرار بود تکلیف این نیروها مشخص شود.

وی گفت: در جلسه‌ ویژه‌ی امروز تاکید شد که وزارت آموزش و پرورش تمام اقدامات خود را به همراه آمار و ارقام به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه دهد و همچنین مقرر شد یکشنبه‌ی هفته‌ی آینده در خدمت وزیر آموزش و پرورش و معاونانش برای ارایه‌ آمار مستند و تعیین تکلیف این 10 هزار نفر و سایر نیروهای حق‌التدریسی باشیم.