رفع مشکل حدود ۱۹ هزار داوطلب آزمون استخدامی سال گذشته آموزش و پرورش

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از رفع مشکل حدود ۱۹ هزار داوطلب آزمون استخدامی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمایت میرزاده معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، با بیان اینکه در آزمون استخدامی سال گذشته آموزش و پرورش بیش از ۲۶ هزار نفر پاسخ منفی دریافت کرده بودند، افزود: با تاکید رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش تقریباً مشکل حدود ۱۹ هزار نفر حل شد که این افراد آماده ورود به آموزش و پرورش هستند.

وی افزود: آن‌هایی که مصوبه گرفتند، بلامانع شده‌اند، مشکلشان رفع و نامه کتبی به آن‌ها داده شده تا در کلاس‌های درس یا حضور پیدا کرده و یا حضور خواهند یافت.

میرزاده با بیان اینکه تمام تلاش آموزش و پرورش این است که نیروهای بلاتکلیف را تعیین تکلیف کند گفت: تعیین تکلیف نیروهای انسانی مربوط به قانونی است که در مجلس مصوب می‌شود که بر اساس آن نیز عمل خواهد شد.

