باراک بر انسداد کامل گذرگاه های غزه در عید قربان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، ایهود باراک در تداوم جنایت های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین شب گذشته اعلام کرد که تمامی گذرگاه های نوارغزه روز دوشنبه در اولین روز از تعطیلات عید سعید قربان بسته می ماند.

از سوی دیگر فعالیت نیروگاه برق غزه نیز بعد از ظهر روز گذشته به دلیل پایان ذخیره سوخت متوقف شده است. رژیم صهیونیستی پنجشنبه 14 آذر مقدار اندکی سوخت به نیروگاه غزه تحویل داد که این مقدار تنها برای چند روز مورد استفاده قرار گرفت.

رژیم صهیونیستی از زمان کنترل جنبش حماس بر نوارغزه از ژوئن 2007 تاکنون این منطقه را تحت محاصره قرار داده است. این رژیم از یک ماه پیش تاکنون به بهانه مقابله با حملات موشکی مبارزان فلسطینی این منطقه تمامی گذرگاه های غزه را بسته و حتی مانع از ارسال کمک های بشردوستانه به این منطقه شده است.