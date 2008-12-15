دانشگاه اصفهان وارث پیشینه تاریخی مدرسه چهارباغ

محمد حسین رامشت در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: مدرسه چهارباغ در گذشته به عنوان کریدور علم و فناوری و یک کانون علمی در کشور، همواره مورد توجه اندیشمندان قرار داشته است و طلاب و دانشجویانی از اقصی نقاط کشور در رشته‌هایی نظیر فلسفه، فقه، حکمت، ادبیات و حتی مهندسی در آن تحصیل می کردند.

رئیس دانشگاه اصفهان افزود: شیخ بهایی موفق شد با اتخاذ سیاستی راهبردی و بر اساس تفکرات و حکمت نظری خود مجموعه علمی منسجمی را تشکیل دهد و با تولید علم و دانش در آن تمدن اسلامی را بر مبنای تفکر علوی بنیانگذاری کند.

وی با بیان اینکه شیخ بهایی 300 سال پیش با شعار توسعه بر مبنای دانایی و حکمت توانست کشور را به اوج شکوفایی تمدن اسلامی برساند، ادامه داد: امروز طرح نظریه‌ توسعه بر مبنای دانایی حرکتی است برای زنده نگه داشتن هویت فرهنگی کشور، هویتی که ریشه در شکوه و اقتدار تمدن اسلامی ایران که این تمدن خواستگاه ابداع و ابتکار روش‌های علمی نوینی در دنیا به حساب می رود.

وی همچنین ‌گفت: طرح انتقال آب از حوزه کارون به منطقه‌ زاینده رود به عنوان عظیم ترین سازه‌ آبی، خاکی کشور در زمان شیخ بهایی، به همت مهندسان مجربی اجرا شد که همگی از دانش آموختگان مدرسه تاریخ چهارباغ اصفهان بودند و پیشینه تاریخی علم مهندسی در کشور نیز به همین طرح باز می گردد.

رامشت افزود: اجرای چنین طرح‌های پیچیده‌ای، بیانگر عمق بینش و فهم مهندسی شیخ بهایی و شاگردانش در آن زمان است به نحوی که آنان بر مبنای هندسه مقدسه که رکن اساسی آن زیباشناسی بود بناها و پله‌های گوناگونی را احداث کردند.

وی تصریح کرد: شیخ بهایی با تولید علم و تربیت شخصیت‌های برجسته‌ علمی چون ملاصدرا و علامه مجلسی توانست به مدت 30 سال ایران اسلامی را به قدرت سیاسی و علمی منطقه تبدیل کند و مدنیت را به اوج خود برساند.

این مسئول اظهار داشت: شیخ بهایی توانست بر اساس تفکر صدرایی که با تولید علم و دانش همراه بود به فرهنگ و تمدن ایران اسلامی هویت جدیدی اعطا نماید و با اتخاذ سیاستی راهبردی، ایران آن روزگار را که مورد تهاجم بیگانگان بود به اوج اقتدار برساند.

رئیس دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه عقبه هویتی هر کشوری رمز ماندگاری، پایداری و استواری آن کشور است، خاطرنشان کرد: استکبار جهانی با آگاهی به این موضوع در تلاش است با انقطاع هویت فرهنگی کشور‌های مسلمان، آنها را به دنباله روی سیاست‌های کورکورانه خود وادار کند.

رئیس دانشگاه اصفهان در پایان با اشاره به اینکه نظام الملک از طریق یکصد نظامیه (دانشگاه) اندیشه را‌ به دانشجویان آموزش می داد و به مقوله فرهنگ سازی توجه داشت و امروز این آموزش با استفاده از ابزارهایی نظیر ماهواره می تواند با سرعت بیشتری به مقوله فرهنگ سازی کمک کند و هیچگاه علما، محققان و مسئولان کشور نباید از امر فرهنگ سازی و عالم پروری در کشور غفلت نمایند و باید گذشته پربار ایران اسلامی را با توجه و تاکید به علم آموزی همچنان زنده نگه دارند.