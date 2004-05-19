به گزارش خبرنگارهنري مهر اولين دوره نمايشگاه دوسالانه عاشورانگاران عاشق با عنوان عاشقي و عاشورا در محل خانه هنرهاي ايراني برپا مي شود .

اين نمايشگاه به ارائه 14 اثر از 14 هنرمند معاصر با مضمون هاي عاشورا و قيام امام حسين ( ع) در صحراي كربلا به همراه گزيده اي از آثار نقاشي قهوه خانه اي 70 سال گذشته ايران با همين موضوع اختصاص دارد .

نمايشگاه فوق راس ساعت 5 بعد از ظهر سوم خرداد افتتاح مي شود و تا سوم تيرماه همچنان داير خواهد بود .

نمايشگاه مذكور توسط سازمان فرهنگي هنر ي شهرداري تهران برپا شده است . خانه هنرهاي ايراني در ضلع جنوبي پارك شهر خيابان بهشت كوي انصار واقع است .