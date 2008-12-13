دو باند بزرگ سرقت مسلحانه در شیراز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار علی مویدی ظهر امروز در نشستی خبری افزود: در موضوع اول به دنبال سرقتهای مختلفی که به صورت مسلحانه در سطح شهر شیراز صورت گرفت پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز کرد و با چهره نگاری از متهمان، موفق به دستگیری دو سارق 26 و 23 ساله شد.

وی با اشاره به اینکه در پی دستگیری این متهمان پنج تن از مرتبطین به این باند نیز در یک عملیات ویژه دستگیر شدند، تصریح کرد: متهمان در بازجویی های به عمل آمده به چندین فقره سرقت مسلحانه طلاجات، گوشی تلفن همراه، یک دستگاه موتور و خودرو، وجه نقد و یک فقره تجاوز به عنف... در سطح شهر اعتراف کردند.

رئیس پلیس فارس همچنین از شهروندانی که به این صورت از آنان سرقت مسلحانه شده خواست که برای شکایت به پلیس آگاهی مراجعه کنند.

سردار مویدی در ادامه سخنان خود با اشاره به کشف اعضای یک باند سرقت مسلحانه دیگر نیز بیان کرد: به دنبال وقوع سرقتهای سریالی مسلحانه در سطح شهر، شناسایی اعضای این باند نیز در دستور پلیس آگاهی قرار گرفت که در نهایت اعضای این باند که با اسلحه گرم مبادرت به سرقت وجوه نقد، کارت شارژ و... از فروشگاه های مواد غذایی و عابرین پیاده می کردند شناسایی و طی عملیاتی سه تن از اعضای اصلی 18 و 19ساله این باند و دو نقر مالخر زن و مرد دستگیر شدند.

وی متذکر شد: اعضای این باند تاکنون به 17 فقره سرقت مسلحانه و 15 فقره سرقت به عنف اعتراف و اعلام کردند که در سرقتهای خود از دو دستگاه موتورسیکلت و دو قبضه کلت کمری واقعی و بدلی استفاده می کردند.