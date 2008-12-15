36 فقره جواز تاسیس در شهریار صادر شد

رضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار با ارائه گزارش عملکرد سه ساله اخیر بخش صنعت شهرستان شهریار اظهار داشت: طی این مدت 101 پروانه صنعتی در 16 رشته صنعت و سرمایه گذاری هزار و 728 میلیارد ریال صادر شده است که برای پنج هزار و 185 نفر ایجاد اشتغال کرده است.

وی افزود: همچنین طی سه سال گذشته، 36 فقره جواز تاسیس با سرمایه گذاری 626 میلیارد ریال و اشتغال زایی 980 نفر از شهروندان شهریاری انجام شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این راستا تعداد هفت واحد با پیشرفت فیزیکی 20 درصد به بالا و سرمایه گذاری 240 میلیارد ریال در حال انجام است که در صورت به بهره برداری رسیدن آن 290 نفر شاغل می شوند.

صادقی بیان داشت: از اول شهریورماه سال 81 تا اول شهریور ماه سال 84 در چهار رشته صنعتی 70 فقره پروانه صنعتی با 363 میلیارد ریال سرمایه گذاری در شهرستان شهریار صادر شده که اشتغال هزار و 820 نفر را در پی داشت.

رئیس اداره صنایع و معادن کرج عنوان کرد: از اول شهریور ماه سال 84 تا اول شهریور ماه سال 87 101 پروانه در شهرستان شهریار صادر شد و با سرمایه گذاری هزار و 725 میلیارد ریال، پنج هزار و 85 نفر شاغل شدند.

وی یادآور شد: طی سه سال گذشته بخش صدور پروانه ها 1.5 برابر و بخش سرمایه گذاری و اشتغال سه برابر رشد داشته اند.