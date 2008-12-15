به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "شاه کلید" به کارگردانی سامان مقدم و تهیه‌کنندگی مجید مظفری چهارشنبه 27 آذر ساعت 15:40 از شبکه یک پخش می‌شود. فیلمنامه این فیلم را آرش قادری نوشته و داستان درباره دزدی است که بعد از سال‌ها توبه می‌کند و پس از ورود به خانواده متوجه می‌شود خواهرش قصد ازدواج با سروان نیروی انتظامی را دارد.

در این فیلم مظفری، بهاره رهنما و سیروس ابراهیم‌زاده بازی می‌کنند و سایر عوامل آن عبارتند از مدیر تولید: پیمان حمیدی، مدیر تصویربرداری: مرتضی غفوری، صدابردار: حسین علیزاده، طراح صحنه: پیام دری و طراح گریم: کیان اولادوطن.

فیلم سینمایی "ابراهیم خلیل‌الله" سه‌شنبه 26 آذر ساعت 23:50 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. این فیلم دوران رسالت حضرت ابراهیم (ع) را تا ساخت بنای کعبه به تصویر می‌کشد.

در این مجموعه محمد صادقی در نقش حضرت ابراهیم (ع)، بهزاد فراهانی در نقش آذر، چنگیز وثوقی در نقش نمرود، فخرالدین صدیق شریف در نقش شیطان، میرطاهر مظلومی در نقش مشاور نمرود، نگین صدق گویا و روشنک عجمیان در نقش همسران دومین پیامبر اولوالعزم الهی بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "ساوالان" چهارشنبه 27 آذر ساعت 23:50 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم را یدالله صمدی سال 1386 به تهیه‌کنندگی سیف‌‌علی سیدکوثری‌نژاد ساخت. در "ساوالان" مجید مظفری، محمد برسوزیان، فردوس کاویانی، خسرو دستگی و فرهاد خان‌محمدی بازی کردند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: گروهی راهزن هر سال اهالی روستای ساوالان را غارت می‌کنند. اهالی روستا به توصیه کدخدای ده، عده‌ای مزدور به رهبری دوربوش خان را به کمک می‌طلبند تا با راهزن‌ها مقابله کنند. جوانی به نام سلام نیز به آنها ملحق می‌شود. آنها با استقبال پرشور اهالی ساوالان رو به رو می‌شوند و ...

افسانه بایگان در نمایی از فیلم "حکم جلب"

فیلم تلویزیونی "حکم جلب" چهارشنبه 27 آذر ساعت 20 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی احمد کاوری و تهیه‌کنندگی منوچهر و مسعود هادی بر اساس فیلمنامه‌ای از هادی و احمد کاوری با نقش‌آفرینی جهانگیر الماسی، افسانه بایگان، افشین سنگ‌چاپ، کاظم افرندنیا، صدیقه کیانفر، بنیامین هادی و رضا رویگری ساخته شد.

داستان این فیلم 90 دقیقه‌ای درباره مردی ورشکسته است که پس از جدایی از همسرش با بدهکاری و تنها یادگار او می‌ماند. دیگر عوامل "حکم جلب" عبارتند از مصطفی کشفی تصویربردار، وحید دوزنده صدابردار، ناصر چشم‌آذر آهنگساز، آرش صادقی عکاس، مهرداد کریمی طراح گریم، رضا سورانی تدوینگر، هادی سالارپور مدیر تولید و فرهاد ویلکیجی طراح صحنه.

تئاتر تلویزیونی "خرده جنایت‌های زن و شوهری" سه‌شنبه 26 آذرماه ساعت 23:15 از شبکه چهار پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی هنری فرهاد آئیش و بر اساس نمایشنامه اریک امانوئل اشمیت به تهیه‌کنندگی علی‌اصغر آزادان و کارگردانی تلویزیونی مسعود فروتن ساخته شد.

در این تئاتر تلویزیونی نیکی کریمی و محمدرضا فروتن نقش‌آفرینی کرده‌اند و داستان درباره مردی است که دچار فراموشی می‌شود و زن سعی می‌کند او را دوباره به گذشته برگرداند. اشمیت متولد 1960 فرانسه است و نمایشنامه‌های او در بیش از 30 کشور دنیا روی صحنه رفته است. از جمله آثار وی می‌توان به "زندگی من با موتزارت"، "بچه نوح"، "نوای اسرارآمیز" و"موسیو ابراهیم و گل‌های قرآن" اشاره کرد.

فیلم سینمایی "بلیط یکطرفه" چهارشنبه 27 آذر ساعت 20:35 از شبکه چهار روی آنتن می‌رود. این فیلم تولید مشترک اسپانیا، ایتالیا و فرانسه است که سال 1971 به کارگردانی خوزه جووانی به مدت 120 دقیقه ساخته شد. در "بلیط یکطرفه" ژان کلود بولیون، نیکولتا، موریس گارلو پائولا پیتاگورا نقش‌‌آفرینی می‌کنند.

داستان این فیلم ماجرای سارق مسلحی را به تصویر می‌کشد که در جریان دزدی و درگیری با پلیس زخمی شده و دستگیر می‌شود. او در بیمارستانی بستری شده، اما از آنجا می‌گریزد و به اعمال محرمانه خود ادامه می‌دهد، اما ...

تئاتر تلویزیونی "هتل پلازا" چهارشنبه 27 آذرماه ساعت 23:15 از شبکه چهار پخش می‌شود. این نمایش بر اساس نمایشنامه‌ای از نیل سایمن از 30 تیر در تالار 103 نفری سایه اجرا شد و 11 شهریور به کار خود پایان داد. در مجموع سه هزار و 414 تماشاگر در 30 اجرا به تماشای آن نشستند.

"هتل پلازا" با ترجمه شهرام زرگر درباره پدر و مادری است که تمام پول خود را خرج مراسم عروسی دختر خود در هتل پلازا می‌کنند و... در این نمایش سیامک صفری، فریده سپاه‌منصور، پانته‌آ حمیدخانی و کورش نریمانی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی "افسانه‌های اسپایدرویک" چهارشنبه 27 آذرماه ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی مارک واترز ساخته شده و فردی هایمور، سارا بولگر، دیوید استراترن و مری لوئیز پارکر در "اسپایدرویک" نقش‌آفرینی می‌کنند.

فیلم "افسانه‌های اسپایدرویک" تولید سال 2008 آمریکا و به مدت 96 دقیقه است که با بودجه 90 میلیون دلاری ساخته و فروش جهانی آن 162 دلار شد. داستان درباره دو برادر دوقلو است که همراه مادر و خواهرشان به ملک نیمه ویران اسپایدرویک نقل مکان می کنند و در آنجا خود را در دنیایی موازی و پر از مخلوقات عجیب و غریب می‌یابند.