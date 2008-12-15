امیدوار به رفع محرومیت بسکتبال با ویلچر / اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم

غفور کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: ما دفاعیه خود را به IPC (کمیته بین المللی پارالمپیک) ارسال کرده ایم و بشدت از طریق افراد داخل و خارج کشور پیگیر موضوع رفع محرومیت بسکتبال با ویلچر کشورمان هستیم تا انشاء الله بتوانیم در رقابت های پارالمپیک 2012 لندن شرکت کنیم.

رئیس ستاد پارالمپیک پکن در ادامه تصریح کرد: ارتباطات گسترده ای با مجموعه بسکتبال با ویلچر جهانی و نیز نهادهای رسمی کمیته المپیک و پارالمپیک آغاز کرده ایم تا این مشکل حل شود. همچنین با فدراسیون جهانی بسکتبال هم در حال رایزنی هستیم که به امید خدا همه این رایزنی ها به برطرف شدن این مشکل منتج خواهد شد.

کارگری افزود: ما برنامه چهارساله ای برای بسکتبال با ویلچر کشورمان تدوین کرده ایم و این در حالی است که مسابقات کشوری هم اکنون در حال برگزاری است و همه اینها نشان از این دارد که فدراسیون در این خصوص فعال است و مسیر طبیعی خود را طی می کند. ضمن اینکه مسابقات بوچیا در دو بخش مردان و زنان در مشهد برگزار خواهد شد، مسابقات تیراندازی بانوان در قزوین در حال برگزاری است و لیگ والیبال نشسته هم که درحال انجام است.

نایب رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان گفت: در بعد بین المللی هم فعالیت های گسترده ای در حال انجام است از جمله اینکه آقایان هادی رضایی، محمود ایراندوست و فیروزی به عنوان مدرس در کارگاه آموزشی والیبال نشسته کوالالامپور مالزی مشغول تدریس هستند.

وی با اشاره به بازی های کشورهای اسلامی ادامه داد: قصد داریم در پنج رشته در مسابقات کشورهای که سال آینده برگزار می شود شرکت کنیم و برای حضور در این رقابتها کارهای مقدماتی هم صورت گرفته است. این در حالی است که ما مسابقات جوانان آسیا و گوانگجو را پیش رو داریم. البته نیم نگاهی هم به رقابت های پارالمپیک 2012 لندن داریم.

غفور کارگری در پایان در خصوص استعفای مسعود اشرفی ، دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک گفت: به هر حال به رسمیت نشناختن اسرائیل جزو آرمان های نظام است و ما موظفیم که در راستای اهداف ارزشمند خود حرکت کنیم. امیدوارم از این پس شاهد اینگونه اتفاقات نباشیم.