جنگ طلبی های آمریکا به نام دموکراسی و برای کسب منفعت

به گزارش خبرگزاری مهر، در مطلبی که بر روی پایگاه اینترنتی آنتی وار منتشر شده، آمده است: اکثر مردم آمریکا حقیقت سیاست خارجی این کشور را نمی دانند، زیرا دراکثر اخباری که به دست ما می رسد، تحریفاتی صورت می گیرد.



" گرگ گیلت" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: من از مردم آمریکا می خواهم اقدامات بدی را که این کشوربا نام دموکراسی انجام داده، بفهمند.

در ادامه این مطلب آمده است: آمریکا در طول جنگ ایران و عراق سلاح در اختیار صدام (دیکتاتور سابق عراق) قرار دارد و از آن حمایت کرد و در زمانی که افغانستان با اتحاد جماهیر شوروی می جنگید، همین حمایتها را از اسامه بن لادن به عمل آورد.

به عقیده نویسنده، تنها جنگهای موجه خارجی آمریکا جنگ جهانی اول و دوم بوده و بقیه نا مشروع و غیرقانونی بوده و همه این جنگهای غیرموجه به خاطر پول و منابع این کشورها صورت گرفته است.

گیلت خاطر نشان کرده است: ما در این کشور ( آمریکا) تروریسم داریم و این به دلیل اقداماتی است که در حوزه سیاست خارجی آمریکا صورت گرفته است. اکنون زمان آن است که سیاست خارجی آمریکا از اقدام نظامی به طرف سیاست برقراری صلح تغییر جهت داده شود ؛ سیاستی که به زندگی و همه دولتها و مردم جهان احترام می گذارد و از اقدام نظامی به عنوان آخرین گزینه استفاده می کند.

نویسنده افزوده است: با نگاهی واقعی به این کشور می توان به حقیقت سیاست خارجی آن رسید و اینکه مردم این کشور می توانند خواستار آمریکایی باشند که صلح بیشتری در آن برقرار است.