تل آویو به خرید جنگنده های اف 22 از آمریکا امیدوار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جورزالم پست، جنگنده های اف 22 طوری طراحی شده اند که رادارها توانایی شناسایی آنها را ندارند و از همین رو تل آویو تمایل زیادی برای خرید آنها دارد. اما کنگره آمریکا صادرات این جنگنده را ممنوع کرده است.

به گفته یکی از فرماندهان ارشد نیروی هوایی رژیم صهیونیستی، اگر جنگنده های اف22 در دسترس باشند ما آنها را خیلی زود به اینجا می آوریم. مهم نیست هر کدام از آنها چه قیمتی داشته باشند. برای افزایش قدرت بازدارندگی خود و پیروزی در نبردها نیازمند آن هستیم تا بهترین جنگنده موجود در جهان را در اختیار داشته باشیم.

امید صهیونیستها برای بدست آوردن این جنگنده ها که در هنگام پرواز رادارها قادر به شناسایی آنها نیستند از هنگامی شکل گرفت که در هفته گذشته دریادار "مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از تصمیم پنتاگون برای خرید 60 فروند دیگر جنگنده اف22 خبر داد.

بر اساس این گزارش، هر فروند جنگنده اف22، 150 میلیون دلار قیمت دارد.