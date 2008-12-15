سال آینده خسارت آلودگی هوا در ایران 10 میلیارد دلار خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت صبح امروز در سمینار «توسعه انرژیهای تجدیدپذیر- ضرورت نیل به توسعه پایدار» با بیان اینکه نباید منابع را به گونه ای مصرف کنیم که برای نسلهای آینده مشکل ساز شود اظهار داشت: نفت و گاز به عنوان منابع بسیار ارزشمند فسیلی در دنیا محدودیت دارند وغیر از منطقه ای که ما در آن قرار گرفته ایم یعنی چند کشور ابرنفتی سایر کشورها امکان صادرات نفت و گاز را به مدت طولانی نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه به دلیل محدودیت منابع فسیلی، نباید نفت و گاز را صرفا برای احتراق استفاده کرد افزود: این ماده فسیلی کاربردهای ارزشمندتری دارد و اگر بتوانیم منابع دیگری را پیدا کنیم به نفع توسعه دنیا خواهد بود.

دکتر روحانی تاکید کرد: مسئله ای که برای ما و سایر کشورهای صادر کننده نفت مهم است این است که نفت و گاز تنها یک قدرت اقتصادی نیست بلکه یک قدرت سیاسی هم محسوب می شود. یعنی هر کشوری که توان و حضور بیشتری برای صادرات در دنیا داشته باشد از جایگاه بالاتری برخوردار خواهد بود.

وی با بیان اینکه نمی شود در این منطقه همه کشورها صادارت نفت داشته باشند و ما فقط مصرف کننده باشیم ادامه داد: باید از مصرف داخلی بکاهیم و دوره طولانی تری را برای صادرات داشته باشیم تا بتوانیم جایگاه خوبی را از لحاظ اقتصادی و سیاسی به دست آوریم.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسئله مهم دیگر محیط زیست است، چون منابع فسیلی علیرغم آن که حائز اهمیت اند اما محیط زیست را آلوده می کند خصوصا کشورهایی که دارای تکنولوژی پایین تری هستند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بخشی از آلودگیها مربوط به اتومبیلها می شود. مهم این است که چه نوع ماشین و با چه کیفیتی تولید می شود. چرا در کشورهای اروپایی ماشینی را پیدا نمی کنید و در تهران آروز می کنید ماشین بی دود را مشاهد کنید.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: نفت و گاز کشور هم استاندارد بالایی ندارند و لذا دیگر پالایشگاهها باید اصلاح شوند. چرا که بخشی از این آلودگیها به صنعت و بخش دیگر به نوع محصولات پالایشگاههای داخلی برمی گردد.

دکتر روحانی ادامه داد: طبق قانون برنامه چهارم می بایست یک میلیون ماشین فرسوده را از دور خارج می شد و این در حالی است که چهار سال از برنامه گذشته است اما ظاهرا تاکنون 300 هزار ماشین فرسوده خارج شده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی این است که در سال 2009 خسارت آلودگی هوا در ایران ده میلیارد دلار خواهد بود تاکید کرد: به همین دلیل باید تلاشهای فراوانی را انجام دهیم برای آنکه محیط زیست سالم داشته باشیم و یکی از راه حلهای آن رفتن به سمت انرژیهای تجدیدپذیر باشد.

دکتر روحانی با بیان اینکه کشور در مورد انرژی های تجدیدپذیر از امکانات خوبی برخوردار است ادامه داد: در دنیا در این زمینه تلاش فراوانی شده است در ایران هم قرار بود یکصدم انرژی ما از انرژیهای تجدید پذیر باشد در حالی که فعلا از بیست درصد این یکصدم هم پایین تر هستیم. تنها راه حل فعال کردن بخش خصوصی است و دولت باید سیاستهای حمایتی خود را اعمال کند.

وی با اشاره به سیاستهای کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه انرژی اظهار داشت: چندین سال پیش در مجمع مقرراتی درباره سیاستهای کلی نظام در خصوص انرژی تصویب شد که به تایید مقام معظم رهبری رسید و ابلاغ شد که از جمله بندهای آن بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی است که در این مورد وضع خوبی نداریم.

وی افزود: تجربه چین به ما می گوید این کار شدنی است. نکته بعدی جایگزینی صادرات فراورده های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام است که امروز برعکس آن عمل می شود.

وی در ادامه گفت: این سیاستها همچنین می گوید که ایجاد تنوع در منابع انرژی باید با رعایت مسائل زیست محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژیهای تجدید پذیر با اولویت انرژیهای آبی باشد که در این زمینه خوشبختانه قدمهایی برداشته شده است.

روحانی با تاکید بر تقویت نیروهای متخصص و ایجاد نیروگاههای با دی، خورشیدی و زمین گرمایی در کشور خاطرنشان کرد: در سیاستهای کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این مهم تاکید شده است و امیدواریم دستگاه اجرایی بتواند در این راستا عمل کند.