"زمانه" ویژه بهائیت به چاپ پنجم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره که به طور ویژه به موضوع بهائیت آن پرداخته شده است، مقالات متعددی با استناد به منابع متقن، تألیف و گردآوری شده که منظومه ای هدفمند را به منظور ارتقای سطح آگاهی و عمق بینش اهل خرد و اندیشه، برای مخاطب خود، در هر سطحی از اعتقادات دینی و ملی، فراهم آورده است.

این شماره زمانه 17 مقاله تخصصی از پژوهشگران و استادان دانشگاهی با موضوعات مربوط به بهائیت منتشر کرده است که از آن جمله می‌توان مقالاتی همچون " بهائیت؛ پیوند با بیگانه؛ خصومت با ملت " به قلم کریم حق‌پرست دکترای تاریخ،" بهائیت از دیدگاه محققان ایرانی" نوشته داود مهرورز کارشناس ارشد روابط بین الملل،" بهائیت و اسرائیل،پیوند دیرین و فزاینده" به قلم پویا شکیبا کارشناس ارشد روابط بین الملل یاد کرد.

از دیگر مقالات این شماره زمانه می توان به " ردپای الحادی و وابستگی در تبار هویدا" به قلم سید رضا هاشمی،" امام خمینی و شگردهای امپریالیسم " به قلم سید مصطفی تقوی و " بررسی انتقادی چند شعار بهائیت " از دیدگاه محمد علی خنجی اشاره کرد.

"بیت العدل اعظم؛بن بست مشروعیت" نوشته سید علی اسماعیلی،"فرقه سازی استعمارگران" نوشته مریم رفیعی،"هشت بهشت، ادعانامه فرقه ازلی علیه بهائیت" به قلم سید حمید رضا روحانی و "آنان که به دامن اسلام برگشتند" نوشته ابوذر مظاهری از دیگر مقالات شماره جدید زمانه است.

زمانه 61 با ارائه مقالاتی همچون: " خاتمیت ؛نفی مسلک باب و بهاء" به قلم عزالدین رضانژاد،"ناگفته هایی از بهائیت به قلم رحیم نیکبخت"،"بهائیت در آیینه اسناد" نوشته ماشاء الله حشمتی،"تاریخی آکنده از فساد و وابستگی" به قلم سعید باغستانی و "قبله نما و مغناطیس تعصب" نوشته مسعود رضایی بسته محتوایی خویش را کامل ساخته است.