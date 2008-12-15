سرمربی پیشین تیم فوتبال ابومسلم، دستیار مایلی کهن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، براساس پیشنهاد محمدمایلی کهن سرمربی سایپا، امیرحسین پیروانی به عنوان دستیار و مربی به مسئولان این باشگاه معرفی شده است و در صورت توافقات نهایی وی ظرف روزهای آینده با این باشگاه قرارداد همکاری امضاء خواهد کرد.

بنابر اعلام احمد مددی مدیر روابط عمومی باشگاه سایپا تاکنون هیچگونه قرارداد همکاری بین باشگاه سایپا با امیر حسین پیروانی امضاء نشده و تنها نام ایشان به عنوان گزینه مورد نظر برای مذاکرات لازم با مدیرعامل به باشگاه اعلام شده است و ظرف روزهای آینده در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: البته تصور نمی کنم مشکلی در خصوص همکاری آقای پیروانی با باشگاه سایپا وجود داشته باشد ولی بهرحال همکاری ایشان منوط به انجام توافقات و امضای قرارداد رسمی فیمابین خواهد بود.