به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه و جشنواره با هدف تجلی دستاوردهای فعالیتهای مراکز تحت پوشش سازمان در زمینه امور ویژه بانوان در فرهنگسرای خاوران برپا خواهد شد و نخبگان هنرمند کانونهای بانوان که دارای اثر یا هر گونه موارد نمایشگاهی باشند میتوانند آثار و عملکرد کانون خود را در معرض نمایش قرار دهند.
در نخستین جشنواره و نمایشگاه توانمندی کانونهای بانوان 30 غرفه از بین 70 کانون بانوان از 26 آذر تا سوم دیماه برپا خواهد شد. همچنین در بخش جنبی در سالن شهید مطهری فرهنگسرای خاوران نشستهای ایرانشناسی، مشاوره حقوقی، آرامش و تمرکز در خانواده برگزار میشود.
جشن شب یلدا دیگر برنامهای است که از سوی کانونها با مجموعهای از برنامههای فرهنگی هنری با حضور اعضا برگزار میشود.
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