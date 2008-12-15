ساخت هفت هزار واحد مسکونی در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر ، اسماعیل نیلچیان عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نوشهر افزود: از این تعداد دو هزار و 800 واحد مربوط به مرکز استان است.



وی اظهار داشت: در شهرستان نوشهر زمین مورد نیاز مسکن مهر وجود ندارد. از این رو سعی شده با خرید زمین، اجرای این طرح در نوشهر نیز ساماندهی شود.

مدیر‌کل تعاون مازندران در‌باره پرداخت وام به تعاونی‌های شهرستان نوشهر گفت: در سال گذشته سه میلیارد و 300 میلیون تومان و در سال جاری نیز تاکنون دو میلیارد و 100 میلیون تومان به تعاونی‌های شهرستان نوشهر تسهیلات داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال کامل و مولد برای همه، تهیه ابزار و لوازم کار برای کسانی که توانایی کار دارند، اما ابزار را در اختیار ندارند، همچنین جلوگیری از انباشت سرمایه در اختیار افراد خاص، ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی از وظایف تعاونی‌ها است.

وی افزود: در برنامه چهارم توسعه، بخش تعاون باید 15 درصد توانایی اقتصادی کشور را به دست بگیرد؛ در حالی که 5/7 درصد اقتصاد در تعاونی‌ها مصروف شده است.



نیلچیان گفت: در گذشته نگاه مسئولان به بخش تعاون نگاهی اقتصادی نبوده، اما اکنون بعد از پیگیری‌های مستقیم مقام معظم رهبری و خدمات دولت نهم در اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی، جایگاه تعاونی‌ها در حال شناسایی است.



وی با اشاره به اینکه خروجی دانشگاه‌ها توان و تجربه کافی برای ورود موفقیت‌آمیز در بازار کار را ندارند تصریح کرد: باید بانک‌های اطلاعاتی از میزان کارجویان و کارآفرینان تشکیل شود.

نیلچیان در پایان از خرید سه هکتار زمین در نوشهر برای احداث مسکن مهر خبر داد.