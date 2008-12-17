به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف صبح امروز در مراسم "طلایه داران غدیر" که به مناسبت روز عید غدیر خم در مهدیه تهران برگزار شد ، ضمن تبریک این ایام ، در اجتماع پرشور مردم تهران خاطرنشان کرد: اگر می گوییم عید غدیر یک عید الهی است از آن جهت است که پیامبر(ص) از طرف خداوند وظیفه پیدا کرد تا رسالت خود را تکمیل و نعمت را بر مسلمین تمام کند.

قالیباف تصریح کرد: روز عید غدیر و شان این روز از بنیادی ترین مفاهیم و معانی بشری است.

شهردار تهران ادامه داد: روز عید غدیر شرافت و عظمت خود را از مفهوم امامت و ولایت گرفته است چرا که امامت و ولایت ، روح و جان دین است.

به گفته وی، اگر در احادیث و روایات نقل شده که بدون حب علی (ع) هیچ کار ما مورد قبول نیست و نماز، روزه، عبادت، حرکت و تلاش ما در ذیل اعتقاد به امامت و ولایت است از این جهت است که ولایت و امامت کمال دین است.

قالیباف در ادامه گفت: ولایت و امامت اساس دین را از بعد محتوایی، معنایی و روحی شکل می دهد و همه رشد و تکامل انسان ها در سایه اسلام و در گرو ولایت است.

وی با بیان اینکه پیوند بین امت و امام (ره) و ولی به معنای پیوند با همه نیکی ها و خوبی هاست ، خاطر نشان کرد: امامت و اطاعت از ولایت همه اش عشق و محبت است.

شهردار تهران با اشاره به جمله حضرت امام (ره) که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به این مملکت نرسد ، گفت: این جمله برای این است که مردم هیچگاه دست از اطاعت از ولایت برندارند.

وی ادامه داد: حیات طیبه و جامعه قرآنی در سایه ولایت است و باید بدانیم که چارچوب نظری و سیاسی نظام جمهوری اسلامی در حیات طیبه است و حیات طیبه و عزت دنیوی و سعادت اخروی ما در سایه ولایت است.

شهردار تهران با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی و پرچم ما به برکت شهدا و امام (ره) برافراشته شده گفت: باید این را هم بدانیم که امام (ره) و شهدا ما را از ظلمات به سمت نور هدایت کردند.

وی افزود: بزرگان، اندیشمندان و مردم ما در مقابل همه جریانات انحرافی مخصوصا در آن سال های اول انقلاب و استقرار نظام ایستادگی کردند.

قالیباف ادامه داد: برخی دشمنان انقلاب ما که دم از دین و اسلام هم می زدند برداشتشان این بود که دین در عرصه حکومت نباید وارد شود زیرا دین را امری شخصی می دانستند نه اجتماعی ، اما امام (ره) معتقد بود که دین برای امروز مردم ، دنیای مردم و آخرت مردم برنامه ریزی کرده است.

به گزارش مهر ، شهردار تهران افرود: امروز متدینین ، پیروان امام (ره) ولایت ، سربازان ولایت و ما که در عرصه اجرایی و مدیریتی هستیم باید هریک مجموعه خود را کارآمد کنیم .

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم نیازهای مادی و معنوی مردم را با هم حل کنیم ، گفت: عدالت علوی تامین همزمان نیازهای معنوی و مادی مردم است. به هر میزان که دین مردم و سعادت اخروی مردم مورد توجه است دنیای مردم هم باید مورد توجه باشد. نمی توانیم در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در نظام اسلامی خدای ناکرده ناکارآمدی از خود نشان دهیم و دم از حیات طیبه بزنیم .این خسارتش به نظام دینی و اسلامی است.

قالیباف در ادامه گفت: امروز اگر دغدغه شهدا ، امام و رهبری را داریم و مدعی هستیم که به یاد شهداییم و آرمانهای غدیر را پاس می داریم وظیفه داریم که دین را در همه عرصه های مدیریتی خود کارآمد کنیم تا مردم احساس کنند امروزشان از دیروز بهتر شده است.