فقه مقارن دارای قدمتی طولانی در سنت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی امروز دوشنبه 2 دی ماه در همایش "اجتهاد در دوره معاصر" موضوع فقه مقارن و نیز تقریب مذاهب اسلامی در اجتهاد را مطرح کرد.

وی با اشاره به اختلافات لفظی و درگیری‌های فراوان که در تاریخ شریعت اسلامی میان اخبار‌ی‌ها و اصولی‌ها بوده است مسئله فقه مقارن را موضوعی مهم ارزیابی کرد.

دکتر بی آزار ضمن توضیح مفهوم اجتهاد و نیز بیان تاریخچه مختصری در آن به محل اجتهاد یعنی موضوعاتی که در خصوص آنها اجتهاد باید انجام گردد پرداخت.

وی از جمله وجود موضوعی را که در خصوص آن هیچ متنی در قرآن و حدیث وجود نداشته و یا هیچ متن قطعی که نشانه حکم باشد از جمله مواردی خواند که می‌بایست در آن اجتهاد کرد.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی سپس مسئله تقریب و همگرایی مذاهب اسلامی توسط اجتهاد را مطرح ساخته و عقیده علمای بزرگی از شیعه و سنی در این خصوص بیان کرد.

دکتر بی آزار شیرازی همچنین رویکرد مذاهب اسلامی و نیز علما و ائمه مذاهب در فقه مقارن و یا اندیشه اعتقادی را بررسی مختصری نموده و تصریح کرد: که فقه مقارن از اختراعات زمان ما نیست و پیشتر در حوزه های علمیه بزرگ علمایی از مذاهب مختلف گردهم آمده و بحث و بررسی می‌کرده‌اند.

از دیگر مباحثی که توسط رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی مطرح گردید بحث اجتهاد جمعی بوده است که به گفته وی این موضوع در دایره المعارفهای فقهی بسیار مورد توجه بوده است.

دکتر بی آزار تأکید کرد که ویژگی دین اسلام این است که این دین یک دین زنده است و گذشتگان ما در خصوص جواب‌دهی به خواسته‌های دوران ما با حفظ دین و اعتقادات دینی تلاشهای بسیاری صورت داده‌اند.

وی گفت: اگر یک زندگی پیشرفته و پر بار بخواهیم مردان و علمای فقهی ما می‌بایست به دنبال استنباط و اجتهاد احکام به جهت تناسب با روزگار ما باشند.

دکتر بی آزار شیرازی نیز در گفته‌های خود موضوع تقریب از مجتهد زنده و در حال حیات را از جمله مباحث مهم خوانده و آن را لازمه دینداری در عصر کنونی خواند.

دکتر بی آزار شیرازی در پایان مباحثی را در خصوص مذاهب مختلف و نیز منابع اجتهادی در میان شیعیان، اهل سنت و فرق گوناگون آنها مطرح کرده و بر لزوم هم‌اندیشی و گفتگوی علمای مذاهب تأکید کرد.