اختصاص دو میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل راههای روستایی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، خداداد مقبلی عصر امروز در نشست بررسی وضعیت راههای هرمزگان اظهار داشت: در سفر وزیر راه به این استان، مسائل متعددی از جمله مقدمات مطالعه پروژه تبدیل محور دوبانده بندرعباس سیرجان به آزادراه، احداث پل عظیم خلیج فارس و سرانه راه استان مطرح و تصمیم گیریهای برنامه ای در این خصوص اتخاذ شد.

وی گفت: عمده مشکل احداث پل خلیج فارس حدفاصل بندرلافت تا بندرپل بکارگیری گونه ای از شیوه های رایج احداث پل های دریایی است که از میان سه گونه تونل سطحى و تونل غرق شده در کف دریا و پل معلق، گزینه ساخت پل معلق ازسایرگزینه‌ها امکان پذیرتر و اجرایى تربه نظر مى‌رسد که مقرر شد مطالعاتی در این خصوص و شیوه های اجرایی آن صورت گیرد.

مقبلی ادامه داد: تاکید بهبهانی وزیر راه بر توجه ویژه به راههای روستایی در کنار توسعه شتابان راههای مواصلاتی اصلی قرار داشت و در همین راستا اعتباری به ارزش بیش از دو میلیارد ریال جهت تکمیل هر چه سریعتر پروژه ها اختصاص یافت.

