۴ دی ۱۳۸۷، ۱۸:۲۸

اختصاص دو میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل راههای روستایی هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری هرمزگان گفت: وزیر راه در حاشیه سفر به استان هرمزگان و با هدف تکمیل هر چه سریعتر پروژه های راه اعتباری دو میلیارد ریالی به این حوزه اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، خداداد مقبلی عصر امروز در نشست بررسی وضعیت راههای هرمزگان اظهار داشت: در سفر وزیر راه به این استان، مسائل متعددی از جمله مقدمات مطالعه پروژه تبدیل محور دوبانده بندرعباس سیرجان به آزادراه، احداث پل عظیم خلیج فارس و سرانه راه استان مطرح و تصمیم گیریهای برنامه ای در این خصوص اتخاذ شد.

وی گفت: عمده مشکل احداث پل خلیج فارس حدفاصل بندرلافت تا بندرپل بکارگیری گونه ای از شیوه های رایج احداث پل های دریایی است که از میان سه گونه  تونل سطحى و تونل غرق شده در کف دریا و پل معلق، گزینه ساخت پل معلق ازسایرگزینه‌ها امکان پذیرتر و اجرایى تربه نظر مى‌رسد که مقرر شد مطالعاتی در این خصوص و شیوه های اجرایی آن صورت گیرد.

مقبلی ادامه داد: تاکید بهبهانی وزیر راه بر توجه ویژه به راههای روستایی در کنار توسعه شتابان راههای مواصلاتی اصلی قرار داشت و در همین راستا اعتباری به ارزش بیش از دو میلیارد ریال جهت تکمیل هر چه سریعتر پروژه ها اختصاص یافت.

کد مطلب 805805

