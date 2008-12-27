توجیه لیونی برای جنایات در غزه / تجمع لبنانی ها در برابر سفارت مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دبیرکل اتحادیه عرب روز شنبه از برگزاری روز یکشنبه نشست وزیران امور خارجه این اتحادیه درباره حملات غزه خبر داد.

عمرو موسی در بیانیه ای گفت: وزیران امور خارجه عرب صبح فردا برای بررسی حمله اسرائیل به نوار غزه تشکیل جلسه خواهند داد.

شاه عبدالله دوم اردنی نیز در این رابطه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را به یک ابتکارطرح عربی و بین المللی به منظور پایان حملات اسرائیل فراخواند.

این درحالی است که گوردون جاندرو سخنگوی مشاور امنیت ملی کاخ سفید عصرشنبه به خبرنگاران گفت: آمریکا برای جلوگیری از قربانی شدن بیشتر غیرنظامیان در غزه به اسرائیل اعمال فشار می کند.

وی در عین حال خواستار توقف حملات حماس علیه سرزمین های اشغالی شد.

در همین حال، انگلستان از حملات اسرائیل علیه مردم بی گناه غزه بشدت ابراز نگرانی کرد.

سخنگوی وزارت خارجه انگلیس به خبرنگاران گفت: ما در ارتباط با اطلاعاتی مربوط به کشته و زخمی شدن صدها غیرنظامی در نوار غزه بشدت نگران هستیم.

وی خاطرنشان کرد: تنها راه برقراری صلح پایدار در غزه راههای مسالمت آمیز است.

در همین حال، صدها تظاهرکنندگان لبنانی عصرامروز در برابر سفارت مصر در بیروت تجمع کردند. این سفارت توسط دهها سرباز و مامور پلیس حفاظت می شود.

به گفته شاهدان، صدای تیراندازی نیز در پایتخت لبنان به گوش رسیده، اما محل آن مشخص نشده است.

ازسوی دیگر، زیپی لیونی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در یک نشست خبری مدعی شد: دنیا باید از اقدامات اسرائیل حمایت کند حماس گروه اسلام گرای تندرویی است که از طرف ایران حمایت می شود و اسرائیل این حق را به خود می دهد که از خود دفاع کند.