دکتر علی مطهری استاد الهیات دانشگاه تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صورت مسئله حجاب در اسلام این است که می خواهد، جامعه محیط کار و فعالیت باشد و هرگونه التذاذ جنسی منحصر به کادر خانواده شود درحالی که مخالفان حجاب مسئله را این شکل مطرح می کنند که آیا زن باید در پوشش خود آزاد باشد یا خیر.

وی افزود: مخالفان صورت مسئله را تغییر داده و آن را در مقوله آزادی جای می دهند. مسئله پوشش برای بانوان وضع شده است، اما این گونه نیست که مردان قانون پوشش نداشته باشند. چه مرد و چه زن باید به گونه ای در جامعه ظاهر شوند که محرک نباشد. اگر هم مردی جاذبه های خود را نمایان کند اقدام وی با قانون پوشش اسلامی همخوانی ندارند.

رئیس انتشارات صدرا گفت: شاید 80 درصد این مسئله مربوط به ایمان و اعتقاد خود مردم می شود. کسی که واقعا به اسلام اعتقاد و قبول دارد که احکام اسلام براساس مصالح است و نسبت به دستورات خداوند تعبد دارد قانون را درست رعایت می کند. در درجه اول خود مردم و بانوان باید بخواهند این کار درست انجام شود .

استاد الهیات دانشگاه تهران یادآور شد: عده ای در سطح جامعه در این رابطه سهل انگار هستند، سهل انگاری هم در دو دسته قرار می گیرد یکی عده ای که ناخودآگاه سهل انگار هستند و قصد خاصی ندارند علل سهل آنگاری آنها را می توان به جدی نبودن و مرتب نبودن نسبت داد، اما عده ای دیگر به مسئله حجاب اعتقاد نداشته و تحت تأثیر فرهنگ غربی زندگی به سبک غرب را در پیش می گیرند.

وی تصریح کرد: کار فرهنگی در این رابطه اصلی ترین اقدامی است که باید انجام داد. گفتگو با سهل انگاران و روشن کردن فلسفه حجاب برای آنها از اقداماتی است که می تواند تأثیرگذار تلقی شود در این راستا مطالعه کتاب مسئله حجاب استاد مطهری نیز می توان قلب و دل آنها را نسبت به حجاب قانع کند. در غیر این صورت اگر بعد از کارهای فرهنگی دولت، روحانیت و مربیان جامعه باز هم عده ای به پیروی از قوانین حجاب تمایلی نشان ندهند، دولت وظیفه دارد امر به معروف و نهی از منکر را در پیش بگیرد. دولت در ابتدا باید اماکن دولتی را نظارت کند و نسبت به پوشش مردم حساس باشد تا پوشش نامناسب رسمیت پیدا نکند.

مطهری نظارت بر تولید کنندگان پوشاک، رسانه ها، چون رسانه های تصویری را حائز اهمیت دانست و استدلال کرد پوششی که مخاطب از طریق تلویزیون مشاهده می کند ممکن است به یک الگو تبدیل شود، پوشش کارمندان دولت نیز می تواند در این رابطه تأثیرگذار باشد.

نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : نظارت بر نوع پوشش مردم فکر دولت اسلامی است. تفکر دولت غربی که مردم را در پوشش آزاد گذاشته اند مورد پذیرش نیست .