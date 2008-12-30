دستیابی کشور به روش جدید محاسبات نوترونی برای نسل آینده رآکتورها

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین فقهی دانش آموخته دکتری و مجری طرح با اشاره به سابقه یک دهه تلاش مراکز علمی برای طراحی و ساخت نمونه جدیدی از راکتورهای هسته ای موسوم به راکتورهای زیر بحرانی واداشته با شتابنده گفت: این نوع راکتورها می توانند در کنار تولید برق، مواد پرتوزای با نیمه عمر بالا را از بین برده و آلودگی تابشی سوخت های مصرف شده نیروگاه های هسته ای متداول را به کمترین میزان برسانند.

وی افزود: هدف اولیه در این طرح کسب دانش و تخصص محاسبات نوترونی و طراحی قلب یکی از مهمترین انواع راکتورهای نسل آینده و در مرحله بعد افزودن به دانش روز دنیا و آمادگی برای پیوستن به طرح های بین المللی در حال اجرا در این زمینه بوده است.

پژوهشگر طرح روش به دست آمده در این تحقیق را روشی جامع، دقیق و کاربردی برای محاسبه تابع اهمیت نوترون ذکر کرد و گفت: ما پس از مطالعه وسیع متون علمی، راهکار و روش هایی را برای بر طرف کردن مشکلات مطرح در این زمینه ارائه و درستی این راهکارها را با حل مسائل آن تایید کردیم.

وی افزود: پس از آزمونهای اولیه، نخستین نمونه آزمایشی در دست ساخت از راکتورهای زیر بحرانی واداشته با شتابنده را به طور دقیق مدلسازی و متغیرهای نوترونی آن را محاسبه کردیم.

فقهی راکتورهای نسل جدید را به علت داشتن توانایی تولید انرژی، قابلیت تبدیل پسماندهای هسته ای به صورت ایمن تر و اقتصادی تر از آنچه هم اکنون وجود دارد به عنوان یکی از گزینه های اصلی راکتورهای هسته ای نسل آینده ذکر کرد و گفت: برای اولین نمونه آزمایشی از راکتور زیر بحرانی واداشته با شتابنده که قرار است تا سال 2016 ساخته شود، اهداف دیگری از جمله بررسی و اثبات امکان پذیر بودن ساخت این نوع راکتورها در مقیاس واقعی، مطالعه ایمنی، تبدیل پسمان هسته ای و استفاده از آن به عنوان وسیله تولید رادیو دارو مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش از این تحقیق دو مقاله در نشریات معتبر بین المللی چاپ شده است که یکی از آنها رتبه 11 را در بین 25 مقاله برتر (hot paper) کسب کرده است.

این تحقیق در رساله دکتری فیزیک با راهنمایی دکتر حسین آفریده و دکتر مجید شهریاری در دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شده است.