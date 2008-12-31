به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کاتولیک آنلاین، پاپ بندیکت شانزدهم در این مراسم پیام روز صلح خود را که پیشتر با عنوان " مبارزه با فقر برای ایجاد صلح" منتشر شده، قرائت می کند.

رهبر کاتولیکهای جهان در این پیام از فقر به عنوان عاملی یاد می کند که در جنگها حتی جنگهای مسلحانه نقش دارد.

وی جهانی شدن را هنگام بحث و بررسی فقر در پیام خود مورد اشاره قرار می دهد.

بندیکت شانزدهم همچنین از کاتولیکها می خواهد در مبارزه علیه فقر نیرویی مؤثر بوده و عاملی در راه اشاعه آن نباشند.

مسئله افزایش جمعیت پس از جنگ جهانی دوم و تحولات سریع جهان به علت تعداد زیاد ساکنان آن در این مراسم مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

