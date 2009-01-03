صنایع تبدیلی با روند کند سرمایه گذاری مواجه است

علی اصغر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: وجود رابطه در بخش اخذ وام در بانکها، کمبود زیرساختهای لازم جهت استقرار واحدهای صنایع تبدیلی در کانونهای تولید و بالابودن قیمت زمین در شهرکهای صنعتی از مشکلات این بخش است.

وی با اشاره به اینکه نبود شرکتها و واحدهای مشاور فنی و اجرایی توانمند و بانکهای اطلاعاتی مناسب در زمینه احداث طرحهای صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان از دیگر مشکلات این بخش است، اضافه کرد: نبود امکان دستیابی به تکنولوژی صنایع بسته بندی و وجود دستگاههای فرسوده، کار بسته بندی محصولات در کشورهای دیگر و بنام آنها انجام می شود در صورتی که مواد اولیه در ایران تامین می شود.

وی همچنین ناکافی بودن تسهیلات بانکی ثابت و در گردش، کمبود نیروهای متخصص و ماهر مورد نیاز کارخانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی، بالا بودن قیمت مواد خام کشاورزی، عدم آشنایی صاحبان واحدها با بازارهای صادراتی و قوانین آن و نبود تشکلهای صنعتی متناسب از مشکلات بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی است.

وی اضافه کرد: عدم پیش بینی ردیف اعتباری در قوانین بودجه برای اجرایی نمودن طرح ها، تحویل مواد اولیه نامرغوب به کارخانه های صنایع تبدیلی از دیگر مشکلات این بخش است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 105واحد فرآوری محصولات کشاورزی در بخشهای مختلف استان فعالیت دارد، تصریح کرد: این واحدها در زمینه فرآوری محصولات باغی، دامی، زراعی و شیلات در نقاط مختلف استان مستقر است.

حیدری گفت: مجموع سرمایه گذاری صنایع تبدیلی استان مرکزی 716 میلیارد و 953 میلیون ریال با ظرفیت یک میلیون و 773 هزار و 439 تن و اشتغالزایی سه هزار و 120 نفر است.

وی با اشاره به اینکه 47 واحد صنایع تبدیلی زیر پوشش سازمان جهاد کشاورزی است، افزود: فعالیت این واحدها برای 647 نفر در استان اشتغال ایجاد کرده است.

وی گفت: از سال 83 تاکنون، مدیریت صنایع کشاورزی و روستایی استان 268 فقره جواز تاسیس با سرمایه گذاری یک میلیارد و 667 میلیون و 167هزار ریال و اشتغالزایی چهار هزار و 593 و فرآوری دو هزار و 625هزار تن محصولات خام کشاورزی صادر کرده است.