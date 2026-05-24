۱۲۷ واحد صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی در قائمشهر فعال است

معصومه صفری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش صنایع تبدیلی در تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی اظهار داشت این واحدها در حوزه‌های مختلفی از جمله بسته‌بندی میوه خشک شالیکوبی بسته‌بندی تخم‌مرغ و سایر رسته‌های مرتبط با فرآوری و آماده‌سازی محصولات کشاورزی مشغول فعالیت هستند و بخش مهمی از نیاز شهرستان و مناطق پیرامونی را در زمینه فرآوری نگهداری و عرضه محصولات تأمین می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با بیان اینکه توسعه صنایع تبدیلی از اولویت‌های بخش کشاورزی این شهرستان به شمار می‌رود افزود ظرفیت اسمی این واحدها در مجموع ۴۵۰ هزار تن است که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ضایعات پس از برداشت افزایش ماندگاری محصولات ارتقای کیفیت بسته‌بندی و بهبود امکان عرضه در بازارهای هدف داشته باشد.

صفری اوریمی میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این واحدها را سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت فعالیت این واحدها علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی در حوزه اشتغال نیز اثرگذار بوده و در مجموع زمینه اشتغالزایی برای ۳۸۰ نفر را فراهم کرده است.

وی با اشاره به روند صدور مجوزها تصریح کرد مجوز احداث واحدهای صنایع تبدیلی از سوی جهاد کشاورزی صادر می‌شود و متقاضیان سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌توانند با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر از راهنمایی‌های لازم در خصوص فرآیند اخذ مجوز ضوابط فنی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر در پایان تأکید کرد گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی یکی از راهکارهای مهم برای تثبیت تولید افزایش درآمد بهره‌برداران تقویت اقتصاد کشاورزی منطقه و توسعه پایدار روستایی است و این مدیریت در چارچوب قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه از سرمایه‌گذاری‌های مجاز و دارای توجیه فنی و اقتصادی حمایت می‌کند.