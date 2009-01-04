918 هزار کارنامه سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی در گیلان صادر شد

خسرو صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: در حال حاضر 96 درصد کارنامه های صادره سوابق بیمه شدگان گیلانی از سوی تامین اجتماعی استان ابلاغ شده است.

وی همچنین از شناسایی سه هزار و 500 کارگاه جدید ازسوی واحدهای تابعه تامین اجتماعی طی 9 ماه امسال در این استان اشاره کرد و ادامه داد: در این مدت بازرسان کارگاهی تامین اجتماعی استان 36 هزار و 900 فقره بازرسی از واحدهای تولیدی و صنفی انجام داده اند که رشدی معادل 42 درصد نسبت به مصوبه ابلاغی برخوردار است.

این مسئول از تشکیل 57 جلسه هیئت تجدید نظر رسیدگی به مطالبات تامین اجتماعی در استان خبر داد و افزود: هیئت تجدید نظر رسیدگی به پرونده های مطالباتی تامین اجتماعی استان با حضور نمایندگان جامعه کارفرمایی و دادگستری گیلان با تشکیل 57 جلسه در9 ماهه نخست سال جاری بررسی پرونده های اعتراضی از سوی کارفرمایان را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان یادآور شد: از این تعداد دیون 166 پرونده تائید و 145 مورد فسخ همچنین 46 مورد نیز منجر به صدور قرار شده است.

صادقی یادآور شد: تعداد پرونده های ارجاعی در این مدت با کاهش چشمگیر نسبت به دوره مشابه سال گذشته، شامل 421 فقره بوده است.