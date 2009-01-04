دیگر نمی خواهم به استقلال برگردم / ترسو بازی کردیم و باختیم

امیرحسین صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه در بازی دیروز اتفاقاتی رقم خورد و برخوردهایی دیدم که دیگر به بازگشت دوباره به استقلال فکر نمی کنم. شاید روزی دوست داشتم برای استقلال دوباره بازی کنم اما دیگر نمی خواهم به این تیم برگردم.

وی از توضیح بیشتر در این مورد خودداری کرد و در خصوص دیدار تیمش مقابل استقلال تهران گفت: تیم ما خوب بازی کرد و می توانست حتی با پیروزی زمین مسابقه را ترک کند اما متاسفانه قدر موقعیت های خود را ندانستیم و قدری ترسو بازی کردیم. شاید اگر از فر صت هایی که بدست آوردیم بهره لازم را می بردیم استقلال فرصت زدن گل برتری را پیدا نمی کرد.

مدافع تیم فوتبال مس کرمان خاطرنشان کرد: استقلال در مقابل از حداقل فرصت هایی که بدست آورد نهایت بهره را برد. این تیم هرچه در توان داشت در زمین به کار برد و با فشار تماشاگرانش بالاخره در دقیقه 90 به گل برتری رسید. در روزی که تیم مس در خط حمله تمرکز لازم را نداشت و فشاری زیادی از جهات مختلف به تیم ما وارد می آمد متاسفانه روی یک بدشانسی نتیجه را واگذار کردیم.

صادقی که در واپسین دقایق بازی استقلال - مس کرمان از زمین مسابقه اخراج شد، در خصوص دلایل اخراج خود در این مسابقه گفت: در ورزشگاه آزادی تماشاگران استقلال هرچقدر خواستند علیه مسعود عنایت شعار دادند در مقابل شعارهای آنها داور هرچه می توانست به سود استقلال سوت می زد. در هر صحنه که داور به سود مس سوت می زد اعتراض هواداران بیشتر و بیشتر می شد و او برای آرام کردن ورزشگاه دوباره به نفع استقلال قضاوت می کرد.

وی ادامه داد: نمی دانم این چه نوع قضاوت است. داور به هیچ عنوان به بازی کاری نداشت. او نمی خواست به ضرر مس کرمان سوت بزند اما همه حواسش به جو ورزشگاه بود و اینکه عنایت و داوران فحش نخورند. من به عنوان یک بازیکن که در یک تیم شهرستانی بازی می کنم نمی دانم در ورزشگاه آزادی باید با تیم استقلال بجنگم، با هواداران این تیم روبرو شوم و یا جو ورزشگاه. در این بین داور هم هست که با سوت‌های خود همه اتفاقات مسابقه را تحت تاثیر قرار می دهد.

مدافع تیم فوتبال مس کرمان با اشاره به صحنه برخورد خود با علیرضا عباسفرد که منجر به اخراج او از زمین مسابقه شد، گفت: در شرایطی که داور به بازیکن تیم استقلال به خاطر تکل از پشت خشن کارت زرد هم نشان نداد من به خاطر یک برخورد ساده اخراج شدم. من همین جا از علیرضا عباسفرد عذرخواهی می کنم . من او را از عمد نزدم برخورد ما خیلی ساده بود. متاسفانه داور برای توجیه اشتباه خود مدعی شد من با آرنج به صورت مهاجم استقلال ضربه زده ام در حالی که کف دست من آنهم در حال حرکت به بازیکن استقلال برخورد کرد.