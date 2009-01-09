به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلم جدید بویل که داستان آن در بمبئی روی می‌دهد، در کنار جایزه اصلی انجمن منتقدان فیلم رسانه‌ای جوایز بهترین کارگردان، نویسنده (سایمن بوفوی)، بازیگر مرد / بازیگر زن جوان (دو پاتل) و آهنگساز (آ. آر. رحمان) را نیز از آن خود کرد.

"میلیونر زاغه‌نشین" که تولید مشترک بریتانیا و آمریکا و یکی از پیشتازان فصل جوایز است، درباره یک پسربچه زاغه‌نشین اهل بمبئی است که با حضور در یک نمایش تلویزیونی موفق فرصت میلیونر شدن را پیدا می‌کند.

شان پن برای بازی در نقش یک سیاستمدار منحرف در فیلم "میلک" جایزه بهترین بازیگر مرد را برد و این فیلم در عین حال جایزه بهترین گروه بازیگری را نیز دریافت کرد. BFCA جایزه بهترین بازیگر زن را به طور مشترک به آن هاتاوی برای "ریچل ازدواج می‌کند" و مریل استریپ برای "تردید" اعطا کرد.

هیث لجر برای بازی در نقش جوکر در فیلم "شوالیه تاریکی" بهترین بازیگر مرد مکمل برگزیده شد و این فیلم جایزه بهترین فیلم حادثه‌ای را نیز گرفت. جایزه بهترین بازیگر زن مکمل به کیت وینسلت برای بازی در فیلم "خواننده" رسید و بروس اسپرینگستین برای "کشتی‌گیر" جایزه بهترین ترانه را دریافت کرد.

"وال ـ ای" استودیو پیکسار جایزه بهترین فیلم انیمیشن را گرفت و "تندر استوایی" بهترین کمدی شد. جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان به "والس با بشیر" آری فولمن رسید و "مرد روی سیم" جیمز مارشال بهترین فیلم مستند شد.

ریچارد گیر نیز دومین جایزه سالانه جوئل سیگل را دریافت کرد. مراسم چهاردهمین دوره جوایز انتخاب منتقدان پنجشنبه شب در تالار اداری سانتا مونیکا برگزار ‌شد. پارسال "پیرمردها کشوری ندارند" کوئن‌ها برنده سه جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم BFCA شد.

انجمن منتقدان فیلم رسانه‌ای سال 1995 تاسیس شد و با 235 منتقد تلویزیونی، رادیویی و آنلاین بزرگترین اجتماع منتقدان رسانه‌ای است. این گروه در عین حال مدعی است صحیح‌تر از هر انجمن و نهاد سینمایی دیگر برندگان اسکار را پیش‌بینی می‌کند.



فهرست کامل برندگان امسال جوایز سالانه BFCA به شرح زیر است:



بهترین فیلم: "میلیونر زاغه‌نشین"

بهترین بازیگر مرد: شان پن، "میلک"

بهترین بازیگر زن: آن هاتاوی، "ریچل ازدواج می‌کند" و مریل استریپ، "تردید"

بهترین بازیگر مرد مکمل: هیث لجر، "شوالیه تاریکی"



بهترین بازیگر زن مکمل: کیت وینسلت، "خواننده"

بهترین گروه بازیگری: "میلک"

بهترین کارگردان: دنی بویل، "میلیونر زاغه‌نشین"

بهترین نویسنده (غیر اقتباسی یا اقتباسی): سایمن بوفوی، "میلیونر زاغه‌نشین"



بهترین بازیگر مرد / زن جوان (زیر 21 سال): دو پاتل، "میلیونر زاغه‌نشین"

بهترین فیلم حادثه‌ای: "شوالیه تاریکی"

بهترین کمدی: "تندر استوایی"

بهترین فیلم تلویزیونی: "جان آدامز"



بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان: "والس با بشیر"

بهترین فیلم مستند: "مرد روی سیم"

بهترین ترانه (اجراکننده / نویسنده، فیلم): بروس اسپرینگستین / بروس اسپرینگستین، "کشتی‌گیر"

بهترین آهنگساز: آ. آر. رحمان، "میلیونر زاغه‌نشین"

جایزه جوئل سیگل: ریچارد گیر