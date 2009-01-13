شواهدی جدید از تاثیر میدان مغناطیسی زمین بر تغییرات جوی

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته محققان زمین شناسی دانشگاه Aarhus میان بارش باران در مناطق حاره ای و قدرت میدان مغناطیسی زمین ارتباط قوی و غیر قابل انکاری وجود دارد.

این محققان طی مطالعات خود به مقایسه میدان مغناطیسی بازسازی شده ای پرداختند که بر اساس اطلاعات به دست آمده از استالاگمیتها و استالاکتیتها (ستونهایی از مواد معدنی موجود در غارها و صخره ها) که 5 هزار سال پیش در چین و عمان یافته شده اند، تهیه شده بود.

نتیجه این مطالعات که در نشریه علمی ژئولوژی منتشر شده است، تاییدیه ای است بر نظریه فیزیکدان دانمارکی هنریک سونس مارک بر این اساس که جو زمین به شدت تحت تاثیر تشعشعات عظیم کیهانی قرار گرفته است که در حال نفوذ به اتمسفر زمین بوده و شرایط اقلیمی را تحت تاثیر قرار می دهند.

نظریه سونس مارک که وی را در مقابل نظریه پردازان امروزی که دی اکسید کربن را عامل اصلی گرمایش جهانی می دانند قرار داد، میان میدان مغناطیسی زمین و شرایط اقلیمی از طریق تعدیل تعداد تشعشعات کیهانی نافذ درون اتمسفر زمین ارتباط ایجاد کرده است.

به گفته محققان تنها راه توضیح ارتباط میان ژئومغناطیس و آب و هوا از میان این نظریه دانشمند دانمارکی می گذرد. اگر تغییرات در میدان مغناطیسی که به صورت مستقل از تغییرات جوی رخ می دهد را بتوان به تغییرات بارش بارانها در مناطق مختلف ارتباط داد تنها توضیح موجود بر این ارتباط انسداد میدان مغناطیسی زمین توسط تشعشعات کیهانی خواهد بود.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، این محققان دانمارکی با اشاره به اینکه گاز دی اکسید کربن نقشی بسیار مهم در تغییرات جوی به عهده دارد اظهار داشتند شرایط اقلیمی زمین از سیستم پیچیده ای برخوردار است که تا به حال دانشمندان موفق به شناسایی تمامی عوامل تاثیر گذار بر آن و نقش این عوامل بر روی تغییرات جوی نشده اند و دی اکسید کربن نیز نمی تواند تنها عامل ایجاد این تغییرات باشد.