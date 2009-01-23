تمامی هتل های کیش تا پایان سال درجه بندی می شوند

رئیس هئیت مدیره جامعه هتل داران کیش درگفتگو با خبرنگارمهربا بیان این مطلب گفت:با توجه به اینکه آخرین درجه بندی صورت گرفته برای هتلهای جزیره کیش مربوط به 5 سال پیش بود و چون برخی هتلها در طول این 5 سال ساخته شده اند و خودشان برای خود ستاره تعیین کرده اند لذا باید بررسیهای لازم صورت گیرد تا مشخص شود آیا تعداد ستاره های این هتلها واقعی است یا خیر.

مهندس مسیح الله صفا درمورد برخی هتل هایی که مدیران آن عنوان می کنند که چندین ستاره دارد اما عملا اینچنین نیست، گفت : هتل 4 ستاره باید سالن همایش، سالن غذاخوری ویژه صبحانه و نهار بصورت جداگانه داشته باشد و دارای امکاناتی مانند استخر نیز باشد در غیر این صورت نمی توان هتلی را غیر از این ویژگی 4 ستاره عنوان کرد.

در کیش 44 هتل وجود دارد و هم اکنون 17 هتل نیز در دست احداث است. برخی از مسافران بازگشته از کیش طی تماسهای مکرر با خبرگزاری مهر از نحوه ارائه خدمات برخی از این هتل ها گلایه کرده اند.

رئیس هئیت مدیره جامعه هتل داران کیش افزود: به تخلف هتل ها در ارائه خدمات ، برخورد نامناسب با مشتریان ، بهداشت و ... به طور حتم رسیدگی خواهد شد.

در همین رابطه مدیر نظارت بر اماکن خدماتی منطقه آزاد کیش نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نظارت بر فعالیت هتل های این منطقه گفت: نظارت برعملکرد هتل ها بصورت ادواری و همیشگی انجام می شود ولی در یک برهه از زمان ممکن است یک هتل دچار تخلفی شود که به آن بصورت ویژه و موردی رسیدگی می شود.

امیدوارنیا درادامه افزود: ما و جامعه هتلداران کیش در اسرع وقت به این تخلفات رسیدگی کرده و پاسخگو خواهیم بود.