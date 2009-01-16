دیگر با تیم ملی تعامل نمی کنیم / جام حذفی توان بازیکنان ما را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی پس از تساوی خانگی تیمش برابر ذوب آهن اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به بازی سختی که روز دوشنبه از رقابت های جام حذفی برابر شهرداری تبریز انجام دادیم، بازیکنان ما در این دیدار از نظر توان بدنی کم آورده بودند و همین موضوع باعث شد نتوانیم از برتری خود برای پیروزی بهره ببریم.

وی ادامه داد: آن دیدار در ارتفاع بسیار بالا از سطح دریا برگزار شد، ضمن اینکه ما 120 دقیقه برابر آن تیم دونده بازی کردیم و تمام این موارد تاثیر بسیاری در افت بدنی بازیکنان ما داشت.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم در مورد تحلیل بدنی بازیکنانش اظهار داشت: اگر قرار باشد ملی پوشان ما را خارج از زمان قانونی که 72 ساعت پیش از آغاز یک بازی است، به ما تحویل دهند، دیگر نمی توانیم با فدراسیون فوتبال تعامل کنیم و بازیکنان خود را به تیم ملی بدهیم.

کریمی خاطرنشان کرد: بازیکنان ملی پوش ما (محمد نوری و غلامرضا رضایی) در این دیدار فوق العاده ضعیف بازی کردند. ضمن اینکه با بازیکنانی که کمتر از 48 ساعت در اردوی تیم ما قرار دارند، چه کار می توانیم بکنیم.

وی در مورد داوری این مسابقه تاکید کرد: داور عملکرد خوبی داشت اما تنها روی صحنه پنالتی دقایق آخر ما که نادیده گرفته شد، اشتباه بزرگی انجام داد. گرفتن اوت و کرنر کاری ندارد، بلکه داور باید در این لحظات بهترین و صحیح ترین تصمیم را اتخاذ کند.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم در مورد حضور این تیم در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا گفت: ما برای شرکت در آن مسابقات در شرایط مطلوبی قرار داریم و انتظارمان از فدراسیون فوتبال این است که ما را به عنوان نماینده ایران بیشتر حمایت کند.

دیدار تیم های فوتبال صبا و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته بیست و دوم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور که عصر امروز در ورزشگاه یادگار امام خمینی(قم) برگزار شد، با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید.