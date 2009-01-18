8400 خودرو از گمرک های بوشهر ترخیص شد

حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این تعداد خودرو از گمرک های بوشهر و گناوه که به تازگی مجوز ترخیص خودرو دریافت کرده است ترخیص شده اند.

وی اظهار داشت: ارزش دلاری این تعداد خودرو مذکور 177میلیون و 767هزار و 45دلار است.

رئیس بازرگانی استان بوشهر با بیان اینکه طی این مدت 18هزار و 821 فقره ثبت سفارش کالا به ارزش یک میلیارد و 295میلیون دلار در این سازمان انجام شده است ، گفت : در همین مدت تعداد 177فقره کارت بازرگانی جدید صادر و 202فقره کارت بازرگانی نیز تمدید شده است .