8400 خودرو از گمرک های بوشهر ترخیص شد

حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این تعداد خودرو از گمرک های بوشهر و گناوه که به تازگی مجوز ترخیص خودرو دریافت کرده است ترخیص شده اند.
وی اظهار داشت: ارزش دلاری این تعداد خودرو مذکور 177میلیون و 767هزار و 45دلار است.
رئیس بازرگانی استان بوشهر با بیان اینکه طی این مدت 18هزار و 821 فقره ثبت سفارش کالا به ارزش یک میلیارد و 295میلیون دلار در این سازمان انجام شده است ، گفت : در همین مدت تعداد 177فقره کارت بازرگانی جدید صادر و 202فقره کارت بازرگانی نیز تمدید شده است.
رئیس بازرگانی استان بوشهر اظهار داشت : طی 9 ماهه سال جاری در بخش کشاورزی 22هزار و 977تن کالا به ارزش 14میلیون و 133هزار و 955دلار و در بخش صنعت نیز 584هزار و 977تن کالا شامل انواع محصولات پتروشیمی، وسایل نقلیه غیرسواری و آهن آلات و فولاد نیز از مبادی خروجی استان بوشهر به دیگر کشورها صادر شده است.
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