روسیه خواستار تامین امنیت خبرنگاران حاضر در غزه از سوی اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، در این بیانیه آمده است : اسرائیل باید تمامی اقدامات لازم را برای حفظ جان خبرنگاران تمامی رسانه ها که برای انجام وظیفه خود به منطقه آمده اند انجام بدهد.

در این بیانیه روسیه به صراحت از رژیم صهیونیستی می خواهد تا تمامی اقدامات لازم را نه تنها برای حفظ امینت خبرنگاران بلکه برای حفظ جان خانواده های آنها نیز انجام بدهد.

درخواست مسکو از تل اویو پس از آن انجام می شود که روز گذشته محل سکونت خبرنگار بخش عربی شبکه "راشا تودی" در غزه هدف گلوله های نظامیان صهیونیستی قرار گرفت.

این اولین حمله رژیم صهیونیستی به خبرنگاران در طول جنایات 23 روزه آنها در غزه نبوده و در هفته های گذشته نیز هتل محل اقامات خبرنگاران خارجی و همچنین دفتر شبکه پرس تی وی و العالم نیز مورد حمله صهیونیستها قرار گرفته بودند.